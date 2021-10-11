Meltem Goncagül iki çocuğunun velayetini vermek istemeyince katledildi (Yaşam haberleri)

DOZU DUMANA KATIYOR

Sağlık ekipleri, COVİD-19'la mücadelesine hız kesmeden devam etti. Günün en güzel haberiyse Yalova'dan geldi. Termal Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Ömer Öktem, 1986 model minibüsü modifiye ettirdi. Küçük bir karavana çevirdiği minibüse Fahriye ismini verdi. Aşılamada görevli ekip arkadaşlarıyla birlikte gözü gibi baktığı minibüse atlayıp köy köy dolaşan Öktem, "Aşı için yollardayız. İnsanlar gördüklerinde önce gülümsüyor. Bu onların dikkatlerini çekiyor, sıcak geliyor görüntüsü. Verdiği samimiyetten dolayı muhtemelen aşılama daha da artmaya başladı" dedi.

MİRASI YEĞEN

Türkiye'nin konuştuğu miras kavgasında, taraflar bir kez daha mahkemelik oldu. Selçuk Ecza Holding'in kurucusu Ahmet Keleşoğlu, 2015'te hayatına gözlerini kapadı. 2 milyar dolarlık mirası, eşi Nezahat Keleşoğlu (92) ve 5 kardeşinin 26 çocuğuna kaldı. Mahkeme, holdingte yüzde 51 hissesi bulunan Mustafa Sonay Gürgen'i teyzesi Nezahat Keleşoğlu için vasi atadı. Ancak diğer mirasçılar vasiliğin iptali ya da holdinge kayyum atanması için dava açtı. Mirasçılar, Gürgen'in teyzesi adına verdiği veraset ve intikal vergisi beyannamesinde teyzesinin hisselerini göstermediklerini anladı. Bir kez daha savcılığa başvurdu.

RUSYA'YI SARSAN KAZA

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın Menzelinsk kentinde 21 paraşütçüyü taşıyan L-410 tipi çift motorlu hafif uçak dün sabah saatlerinde havalandı. Kalkıştan kısa bir süre sonra dağlık bölgeye çakıldı! Bölgeye hemen ambulans ve kurtarma ekipleri yollandı. Ancak ilk belirlemelere göre 16 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı açıklandı. 19 kişilik kapasitesi bulunan uçağın fazla yolcu taşıması nedeniyle düşmüş olabileceği tahmin ediliyor.

KANSERDEN ÖLDÜ

Irak savaşında Amerikan askerlerini komuta eden ABD'li eski Kara Kuvvetleri Komutanı Raymond Odierno, hayatını kaybetti. 67 yaşındaki askerin, kanserden öldüğü belirtildi. Irak'ta 3 kez görev yapan Odierno, Saddam Hüseyin yakalandığında "Direnemeyeceği bir çukurun dibindeydi" demişti. Odierno aynı zamanda, Irak'ta Türk askerlerinin başına çuval geçiren birliğin de komutanıydı...