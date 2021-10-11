Meltem Goncagül iki çocuğunun velayetini vermek istemeyince katledildi (Yaşam haberleri)

Osmaniye'de avukatlık bürosunda eşi İbrahim Goncagül (28) tarafından dövülen ve götürüldüğü hastanede hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Meltem Goncagül'ün (27), anlaşmalı boşanma işlemi için eşiyle avukatlarının yanına gittiği ortaya çıktı. İbrahim Goncagül'ün, çocuklarının velayetini istediği, eşinin karşı çıkması üzerine kavga ettikleri öğrenildi. Goncagül'ün eşini boş bir odaya götürüp, kapıyı kilitledikten sonra başını duvara vurarak dövdü, ağzından ve burnundan kan gelince de kaçtığı belirlendi.
PİTBULL CEZASI
İzmir'in Menderes ilçesinde İlhami Küçük'e (60) ait 2 pitbull, Murat Turan'ın (54) Leo isimli köpeğine saldırıp öldürdü. Olayda kedisi ve kendisi de yaralanan Turan'ın şikayetçi olduğu pitbull cinsi köpeklerin sahibi Küçük, 2 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı.
MAGANDA CİNAYETİ
Giresun'un Piraziz ilçesindeki düğünde A.G., tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar A.G. ile Altun Hülya Şimşek'e isabet etti. Her ikisi de sağlık ekiplerince Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karın bölgesine kurşun isabet eden Şimşek, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.