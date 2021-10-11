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    Meltem Goncagül iki çocuğunun velayetini vermek istemeyince katledildi (Yaşam haberleri)

    Osmaniye'de avukatlık bürosunda eşi İbrahim Goncagül (28) tarafından dövülen ve götürüldüğü hastanede hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Meltem Goncagül'ün (27), anlaşmalı boşanma işlemi için eşiyle avukatlarının yanına gittiği ortaya çıktı. İbrahim Goncagül'ün, çocuklarının velayetini istediği, eşinin karşı çıkması üzerine kavga ettikleri öğrenildi.

    Çocukları için canını verdi

    Osmaniye'de avukatlık bürosunda eşi İbrahim Goncagül (28) tarafından dövülen ve götürüldüğü hastanede hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Meltem Goncagül'ün (27), anlaşmalı boşanma işlemi için eşiyle avukatlarının yanına gittiği ortaya çıktı. İbrahim Goncagül'ün, çocuklarının velayetini istediği, eşinin karşı çıkması üzerine kavga ettikleri öğrenildi. Goncagül'ün eşini boş bir odaya götürüp, kapıyı kilitledikten sonra başını duvara vurarak dövdü, ağzından ve burnundan kan gelince de kaçtığı belirlendi.

    PİTBULL CEZASI
    İzmir'in Menderes ilçesinde İlhami Küçük'e (60) ait 2 pitbull, Murat Turan'ın (54) Leo isimli köpeğine saldırıp öldürdü. Olayda kedisi ve kendisi de yaralanan Turan'ın şikayetçi olduğu pitbull cinsi köpeklerin sahibi Küçük, 2 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı.

    MAGANDA CİNAYETİ
    Giresun'un     Piraziz ilçesindeki düğünde A.G., tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar A.G. ile Altun Hülya Şimşek'e isabet etti. Her ikisi de sağlık ekiplerince Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karın bölgesine kurşun isabet eden Şimşek, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

        DİREN YİĞİT!
        Kastamonu'da         ensefalosel hastası (beyinde su toplaması) olarak dünyaya gelen Yiğit Keskin (9), doktorları bile şaşırttı. Anne Birsel Keskin'e hamileliğinin 3. ayında bebeği aldırması önerildi. Ama o tavsiyeyi dinlemedi. Yiğit'i dünyaya getirdi. Doktorların "Bu bebek yaşamaz" dediği Yiğit, birçok operasyon geçirdi. Kafasındaki kese alınan Yiğit, fizik tedavisiyle yürümeye ve konuşmaya başladı. Şu anda 9 yaşına giren Yiğit'in 2,5 aylıkken kafasına takılan şant işlevini kaybetmeye başladı. Şantın değiştirilmesi için gereken 60 bin lira toplandı. Keskin ailesi, Yiğit'i tedavi için İstanbul'da bir kliniğe yatırdı.

        TEMİZ YÜREKLİ!
        Antalya         Kumluca'da bir markete gelen 60 yaşlarındaki çiftçi, lastik ayakkabılarını çıkaıp çoraplarıyla içeri girdi. Alışverişini yaptıktan sonra dışarı çıkan adamı gark eden bir vatandaş, "Ayakkabılarınızı çıkartmanıza gerek yoktu" dedi. Çitfçinin ise "Ayakkabım çamurluydu. Yerler kirlensin istemedim. Ben de esnaflık yaptım" diye karşılık verdiği belirtildi. Market sahibi Hasan Çetin ise bu davranış karşısında mahcubiyet hissettiklerini ifade etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntü, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

        ALDATAN GÜNLÜK!
        Ankara'da         Ahmet S. eşi Banu S'nin WhatsApp yazışmalarından şüphelendi. Günlüğünü inceledi. Eşinin mesajlaştığı erkekle sevgili olduğunu ve ilişkilerinin devam ettiğini öğrenince boşanma davası açtı. Günlükteki "Ben onu aldattım" cümleleri delil kabul eden mahkeme, Banu S.'nin eşi aleyhine açtığı "özel hayatın gizliliğini ihlal" davasını reddetti. Kocanın beraatine karar verdi. Halit TURAN.

            ZARFTAN TACİZ ÇIKTI
            Maltepe'de             özel bir kurumda matematik öğretmenliği yapan S.H, bir market çalışanı N.T adlı kadına zarf içinde cinsel içerikli bir not yolladı. Sapık öğretmen çalışanlar tarafından kıskıvrak yakalandı. Market deposuna kapatıldı. Polis şüpheliyi gözaltına aldı.

            ÇAY BARDAĞI GUİNNESS'E ADAY
            Rize Çarşısı'nda 30 metre yüksekliğinde ince belli çay bardağı şeklinde inşa edilen binada sona gelindi. 7 katlı bina için Guinness Rekorlar Kitabı'na resmi başvuru yapıldı. Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, "Bizim içinde gurur kaynağı olacak" dedi. Rizeliler ise bina için 'Biraz demli oldu', 'Paris'in Eyfel Kulesi varsa, bizim de çay bardağımız var' yorumlarında bulundu.

            EN MUTLU YAŞ 30-34
            Yeni bir araştırmaya göre 50 yaşın üzerindeki yaşamlarına geri bakan bir katılımcı örneklemesi, insan hayatının en mutlu yılları sorusuna 30-34 yaş cevabını verdi. Veriler, 13 farklı ülkeden 17.000'den fazla kişiyi içeren bir modülden alındı. Katılımcının yaşı ve yaşam farklılıklarının yanı sıra hangi ülkeden oldukları sonucu büyük ölçüde etkiledi. Örneğin Fransa, 20'li yaşların ortasından 80 yaşına kadar benzer bir mutluluk düzeyini sürdürüyor.

                HAYALLERİNİ YAZIYOR
                ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Spears, geçen ay Los Angeles'taki bir yargıcın, babası Jamie'nin kendisinin iş ilişkilerini gözetme görevini askıya almasıyla büyük bir hukuki zafer kazandı. Ünlü popçu, "Öldürülmüş bir kız hakkında kitap yazıyorum... Fakat bu kızın hayaleti travma ve acı yüzünden arafta kalmış ve alışık olduğu dünyaya nasıl döneceğini bilmiyor! Kızın araftan çıkıp karar vermesi gerekiyor. Yaptığı şeyleri hayal gücüne bırakıyorum" diye yazdı.

                40 MİLYON TL DEVRETTİ
                6 bilen çıkmayınca 40 milyon lira devretti. 5 bilenler 15 bin 151'er lira, 4 bilenler 540'ar lira, 3 bilenler 27'şer lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

                426 BİN LİRA DEVRETTİ
                5+1 bilen çıkm a y ı n - ca 426 bin lira devretti. 5 bilenler 6 bin 471'er lira, 4+1 bilenler 562'şer lira, 4 bilenler 42'şer lira, 3+1 bilenler 21'er lira, 3 bilenler 7'şer lira, 2+1 bilenler 8'er lira, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 4'er lira alacak.

                    DOZU DUMANA KATIYOR
                    Sağlık                     ekipleri, COVİD-19'la mücadelesine hız kesmeden devam etti. Günün en güzel haberiyse Yalova'dan geldi. Termal Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Ömer Öktem, 1986 model minibüsü modifiye ettirdi. Küçük bir karavana çevirdiği minibüse Fahriye ismini verdi. Aşılamada görevli ekip arkadaşlarıyla birlikte gözü gibi baktığı minibüse atlayıp köy köy dolaşan Öktem, "Aşı için yollardayız. İnsanlar gördüklerinde önce gülümsüyor. Bu onların dikkatlerini çekiyor, sıcak geliyor görüntüsü. Verdiği samimiyetten dolayı muhtemelen aşılama daha da artmaya başladı" dedi.

                    MİRASI YEĞEN
                    Türkiye'nin                     konuştuğu miras kavgasında, taraflar bir kez daha mahkemelik oldu. Selçuk Ecza Holding'in kurucusu Ahmet Keleşoğlu, 2015'te hayatına gözlerini kapadı. 2 milyar dolarlık mirası, eşi Nezahat Keleşoğlu (92) ve 5 kardeşinin 26 çocuğuna kaldı. Mahkeme, holdingte yüzde 51 hissesi bulunan Mustafa Sonay Gürgen'i teyzesi Nezahat Keleşoğlu için vasi atadı. Ancak diğer mirasçılar vasiliğin iptali ya da holdinge kayyum atanması için dava açtı. Mirasçılar, Gürgen'in teyzesi adına verdiği veraset ve intikal vergisi beyannamesinde teyzesinin hisselerini göstermediklerini anladı. Bir kez daha savcılığa başvurdu.

                    RUSYA'YI SARSAN KAZA
                    Rusya'ya bağlı Tataristan'ın Menzelinsk kentinde 21 paraşütçüyü taşıyan L-410 tipi çift motorlu hafif uçak dün sabah saatlerinde havalandı. Kalkıştan kısa bir süre sonra dağlık bölgeye çakıldı! Bölgeye hemen ambulans ve kurtarma ekipleri yollandı. Ancak ilk belirlemelere göre 16 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı açıklandı. 19 kişilik kapasitesi bulunan uçağın fazla yolcu taşıması nedeniyle düşmüş olabileceği tahmin ediliyor.

                    KANSERDEN ÖLDÜ
                    Irak savaşında Amerikan askerlerini komuta eden ABD'li eski Kara Kuvvetleri Komutanı Raymond Odierno, hayatını kaybetti. 67 yaşındaki askerin, kanserden öldüğü belirtildi. Irak'ta 3 kez görev yapan Odierno, Saddam Hüseyin yakalandığında "Direnemeyeceği bir çukurun dibindeydi" demişti. Odierno aynı zamanda, Irak'ta Türk askerlerinin başına çuval geçiren birliğin de komutanıydı...
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                    Haberler Yaşam Meltem Goncagül iki çocuğunun velayetini vermek istemeyince katledildi (Yaşam haberleri)
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