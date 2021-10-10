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    • Yaşam
    • 10.10.2021 22:36
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    • 10.10.2021 22:44
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    Ordu'da fındık dolu kamyon alev alev yandı

    Ordu’da fındık dolu kamyon alev alev yandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyon seyir halinde ilerlediği sırada fren balatalarının ısınmasıyla alev aldı. Alevlerin kısa sürede lastiklere sıçramasıyla büyüyen yangın ardından kamyon kasasında bulunan yaklaşık 15 tonluk fındığa sıçradı. İşte detaylar...

    İHA
    Fındık dolu kamyon alev alev yandı

    Ordu'nun Çamaş ilçesinde seyir halindeki fındık dolu kamyon alev alev yandı.

    ALEVLER 15 TONLUK FINDIĞA SIÇRADI
    Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyon seyir halinde ilerlediği sırada fren balatalarının ısınmasıyla alev aldı.

    Alevlerin kısa sürede lastiklere sıçramasıyla büyüyen yangın ardından kamyon kasasında bulunan yaklaşık 15 tonluk fındığa sıçradı.

    Sürücüsünün kamyonu durdurarak alevlere müdahale etmesi sonrası çevredekiler de durumu Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerine haber verdi.

    Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken, kamyon kasasında bulunan fındığın ise bir kısmının alevlere teslim olduğu öğrenildi.


    Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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    Haberler Yaşam Ordu'da fındık dolu kamyon alev alev yandı
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