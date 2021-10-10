Ordu'da fındık dolu kamyon alev alev yandı

Ordu'nun Çamaş ilçesinde seyir halindeki fındık dolu kamyon alev alev yandı.
ALEVLER 15 TONLUK FINDIĞA SIÇRADI
Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyon seyir halinde ilerlediği sırada fren balatalarının ısınmasıyla alev aldı.
Alevlerin kısa sürede lastiklere sıçramasıyla büyüyen yangın ardından kamyon kasasında bulunan yaklaşık 15 tonluk fındığa sıçradı.
Sürücüsünün kamyonu durdurarak alevlere müdahale etmesi sonrası çevredekiler de durumu Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerine haber verdi.