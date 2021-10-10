Yine sarı tartışma! Çocuklu yolcuyu almayan sürücünün belgesi alındı

İstanbul Ataşehir'de yine bir taksici müşteri tartışması yaşandı.

Önceki gün akşam saatlerinde soğuk hava nedeniyle kızıyla taksiye binmek isteyen kadın yolcu, kendisini araca almayan şoföre, "Lütfen, bakın çocuğum üşüyor. Kısa mesafe ama 100 lira vereyim" dedi.

Ancak şoför, "Ben karşının taksisiyim" diyerek kadın yolcuyu araca almadı. O anlar, dakika dakika bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından 34 TJR 47 plakalı taksi, trafik ekiplerince Bağcılar'da durduruldu. Yapılan incelemede taksinin belediye ruhsatının iptal olduğu tespit edildi.

Sürücü Muharrem Y.'ye 1339 TL ceza kesildi. Araç 3 gün süre ile trafikten men edilirken sürücü Muharrem Y.'nin "Ticari Araç Kullanma Belgesi" İBB tarafından geçici süre askıya alındı.