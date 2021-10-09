Son dakika: İstanbul'da gece yarısı yaşanan trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü! 1 ölü 1 yaralı

Son dakika haberi... Esenyurt'ta 3 aracın karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralandı. İddiaya göre kaza, bir otomobil tarafından sıkıştırılan aynı istikametteki başka bir otomobilin TIR'a çarpmasıyla meydana geldi.
Kaza, saat 00.00 sıralarında TEM-Avcılar Bağlantı yolu Haramidere mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, TEM Otoyolu, Bahçeşehir istikametinden Avcılar istikametine seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 ANR 632 plakalı otomobil, aynı istikamette gitmekte olan 34 ACE 696 plakalı otomobili sıkıştırdı.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aynı istikamette seyir halindeki TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken iki kişi otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.