Son dakika: İstanbul'da gece yarısı yaşanan trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü! 1 ölü 1 yaralı

Son dakika haberi... Esenyurt'ta 3 aracın karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralandı. İddiaya göre kaza, bir otomobil tarafından sıkıştırılan aynı istikametteki başka bir otomobilin TIR'a çarpmasıyla meydana geldi.