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    Türk bilim insanı, Kızıl Gezegen'de yaşamın izlerini arıyor! Dr. Umut Yıldız'ın açıklamaları heyecanlandırdı

    NASA, Mars’ta yaşamın izlerini aradı. Burdur’daki Salda Gölü’nü takibe aldı. Perseverance isimli robotu da Kızıl Gezegen’e yolladı. Projede görevli Dr. Umut Yıldız’ın açıklamaları heyecanlandırdı: Toprak altında donmuş su kütleleri bulduk. Yani yaşamın izlerine de çok yaklaştık!

    Mars’ın Yıldız’ı

    Kızıl Gezegen Mars, gizemiyle yıllar boyu bilim adamlarını heyecanlandırdı. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi olan NASA, Mars'ta yaşamın izlerini bulmak için çalışmalarını hızlandırdı. Perseverance isimli robot, şubat ayında gezegene iniş yaptı. 4.5 milyar yaşında olan Mars'ta hem su hem de yaşam aradı.

    NASA'da görevli Türk bilim insanı Dr. Umut Yıldız, geçtiğimiz günlerde Bursa'daki Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi'nin açılışına katıldı. Mars'taki yaşamla ilgili yaptığı açıklamalar heyecan yarattı. NASA'daki Jet Tahrik Laboratuvarı'nda çalışan Dr. Umut Yıldız, "Mars'ta şu anda sıvı su yok ama yüzey kabuğunun altında buzlu, donmuş suya rastladık. Toprak altı göletler bulduk. Kısacası çok yaklaşmış durumdayız" ifadesini kullandı.

    KARIŞ KARIŞ TARIYOR
    NASA'nın Mars'a gönderdiği Perseverance isimli robot Kızıl Gezegen'i karış karış dolaşıyor. Bulduğu her örneği, dünyaya gönderiyor.

    SALDA'YA YAKIN TAKİP
    NASA, Mars'taki yaşamın izlerini bulmak için Burdur'daki Salda Gölü'nü takibe aldı. Gölü, Mars'taki Jezero Krateri'ne benzeten bilim adamları araştırmak için soluğu Türkiye'ye aldı! Önceki gün de Instagram'dan Salda Gölü paylaşımı yaptı. Altına "Kızıl Gezegen, milyarlarca yıl önce Türkiye'deki Salda Gölü gibiydi" yazdı.

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    Haberler Yaşam Türk bilim insanı, Kızıl Gezegen'de yaşamın izlerini arıyor! Dr. Umut Yıldız'ın açıklamaları heyecanlandırdı
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