Kayıp keçiler, drone sayesinde bulundu (Yaşam haberleri)

Karaman'da Hüseyin S., 8 keçisinin ahırda olmadığını görünce durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler keçileri aramaya başladı. Ekipler kayıp keçileri bulabilmek için drone kullandı. Havadan yapılan arama çalışmaları kısa süre içinde sonuç vererek kayıp keçiler ormanlık alandan tespit edilerek bulundu. İnatçı hayvanlar, sahibine teslim edildi.

ESCORT KARARI!

Türkiye'de bir hava yolu şirketinde pilot ve kabin memuru olan iki arkadaş, uçuş saatini beklerken şirketin anlaşmalı olduğu otelde konakladı. Odalarına çağırdıkları iki tele-kızla tartıştı. Otel müdürü ise şirketi arayıp yaşanılan rezaleti anlatınca pilot ve kabin memuru işten atıldı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi de pilot ve arkadaşının işe iade davasının reddine karar verdi.

72 MİLYON DEVRETTİ

6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 71 milyon 813 bin 66 lira devretti. 5 bilenler 132 bin 735'er, 4 bilenler bin 454'er, 3 bilenler 113'er, 2 bilenler ise 11'er lira alacak.

SAVCI SEZER'İN PEŞİNDE

Eski futbolcu Sezer Öztürk ve yanındakiler, 19 Eylül'de yol verme kavgasında Halil İbrahim Genç'in ölümüne neden oldu. Öztürk ve beraberindekiler Almanya'ya kayıtlı BIOD2828 plakalı araçla kaçtı. A.M. teslim oldu ve tutuklandı. Savcılık olayın aydınlatılması için HTS kayıtlarını istedi. Öztürk ve arkadaşı için yakalama kararı çıkarttı. Seda Nur GÜNAYDIN.

BUZ ODASI ALDI

İngiltere'nin Manchester United kulübüne transfer olan dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, formda kalmak için her türlü fedakarlığı yapmaya devam ediyor. Forvet oyuncusu, İngiltere'de kiraladığı malikhanenin bir odasını, adeta buz trafosu yaptı. İtalya'dan 50 bin euro'ya bir kriyoterapi buz banyosu satın aldı. Bunun taşınması için de binlerce sterlin harcadı.

ADIM ADIM MUTLULUK

Umut dolu haberin adresi İzmir Gaziemir'di. İsmihan ve Orhan Sırgeligil çiftinin kızları Eylül, 7 yıl önce serebral palsi yani beyin felci hastalığıyla dünyaya geldi. Yürümekte, konuşmakta ve yemek yemekte zorlanan Eylül, mayıs ayında kas transferi ameliyatı geçirdi. Hızla iyileşen Eylül, ilk adımlarını attı hatta bu yıl okula bile gitti. Anne İsmihan Sırgeligil, "Eylül, bağımsız bir şekilde yürüyebiliyor. Doktorumuz bile şaşırdı. Bu duruma inanamadığım için Eylül'ün sürekli ayağına bakıyorum. Çene kaslarında, yani konuşmasında da büyük gelişme var" dedi.

28 BİN 645 YENİ VAKA

Türkiye'de dün 348 bin 856 kişiye Covid-19 testi yapıldı. 28 bin 645 kişiye tanı konuldu. 206 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gençler, bize salgından çıkış yolunu gösterin! Yeni vakalarda en yüksek oranı sizler oluşturuyorsunuz. Hastalığı fark etmeden bulaştırmanız çok kolay! Covid'siz günlerin özlemini en çok duyansa sizlersiniz. Aşınızla, günlük hayatınızla bize örnek olsanız... Şu tablo çook değişir!" ifadesini kullandı.

106 KERE MAŞALLAH

Coronavirüs, genç yaşlı dinlenemedi. Herkesin hayatını tehdit etti. Trabzon'da yaşayan 106 yaşındaki Nuriye Özkan'sa ölümcül virüse geçit vermedi. İki doz aşısını olan Nuriye Özkan, kısa süre önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gitti. COVİD-19'a yakalandığı öğrendi. Evinde gördüğü tedaviyle hastalığı yendi. "Ben iki aşımı da olmuştum. Aşılar sayesinde iyi atlattım" dedi.

AH BEYZA

Ölümcül virüs Corona, gençleri de tehdit etti. Acı haber bu kez Kütahya'dan geldi. 17 yaşındaki lise öğrencisi Beyza Güleşir, kısa süre önce COVİD-19'a yakalandığını öğrendi. Yoğun bakıma alındı, ancak dün 15 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ATEŞ PARÇASI

İstanbul'da yaşayan 16 yaşındaki Berat Ateş'in ailesinden 10 kişide hipertrofik kardiyomiyopati, yani kalp kasının (miyokard) anormal kalınlaşması hastalığı tespit edildi. Ameliyat olup sağlığına kavuşmasına günler kala baba Ateş hayatını kaybetti. Nefes darlığı şikayeti sonucu aynı teşhis konulan Berat Ateş, ani ölümü nedeniyle babasının ameliyatını gerçekleştiremeyen Prof. Dr. Mehmet Salih Bilal tarafından yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.

FİLME BAYILDILAR

Antalya'da 58'incisi düzenlenen Altın Portakal Film Festivali hız kesmeden devam etti. Önceki gün festivale katılanlar Audrey Diwan'ın yönettiği L'evenement yani Kürtaj filmini izledi. 2 kadın, filmin başlamasından kısa süre sonra baygınlık geçirdi! Olay yerine hemen sağlık ekipleri gönderildi! Bir izleyici "İzlerken o anı yaşıyorsun. Gözlerimi kapattım ancak ses sahneleri bile insanın yüreğini hoplatıyor" dedi.

KARA HABER

İzmir'de Z.A, 8 yaşındaki yeğeni Eymen Kara'yı arabasından indirdi. Gaza basıp gitti. Kolu kapıya sıkışan küçük çocuk, metrelerce sürüklendi. Hastanede can verdi.

AVUKAT OFİSİNDE CİNAYET

Osmaniye'de İbrahim Goncagül, boşanmak isteyen eşi Meltem'in gittiği avukatlık bürosunu bastı. Tekme ve yumruklarla saldırdı. Komaya giren genç kadın kurtarılamadı. Katil koca tutuklandı.

BÜYÜK SEVİNÇ

Göğüs cerrahı Op. Dr. Sevinç Çıtak, onlarca akciğer nakline imza attı. Türkiye'nin bu alandaki en genç doktorları arasında yerini aldı. Herkese çağrı yaptı: Lütfen organ bağışı yapın.

BİR CAN 1 MİLYON LİRA

Türkay Pala, otomobiliyle aracına çarpıp İsmet Güzelküçük'ün ölümüne yolaçtı. 1 milyon lira kefaletle serbest kaldı.

SAPIK TANIDIK

İzmir'de 5 kadını elle taciz eden kişi yakalandı. Sapık Amed G'nin, semtte esnaf olduğu ortaya çıktı.