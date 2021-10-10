Son dakika: Pilot ve kabin memurunun otele eskort çağırdı! Seks partisi kavgayla bitince işlerinden kovuldular

Son dakika haberi...Çalıştıkları havayolu şirketinin anlaştığı otelde sefer saatini bekleyen pilot ve kabin memuru, odaya eskort çağırdıkları iddiasıyla işten atıldı.
İşe iade davası açan pilot ve kabin memuru arkadaşına kötü haber yargıdan geldi. Yargıtay, iki çalışanın; şirketin anlaşmış olduğu otele telekız çağırmasının işveren açısından geçerli nedenle fesih sebebi olduğuna hükmetti.
KADINLARLA TARTIŞINCA İŞLER KARIŞTI
Bir havayolu şirketinde pilot ve kabin memuru olarak çalışan iki arkadaş, yurt dışı seferi sonrası, dönüş uçuşu saatini beklerken şirketin anlaşmalı olduğu otelde konakladı.