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    • Yaşam
    • 10.10.2021 07:00
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    • 10.10.2021 07:00
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    Son dakika: Pilot ve kabin memurunun otele eskort çağırdı! Seks partisi kavgayla bitince işlerinden kovuldular

    Son dakika haberi...Bir pilot ve kabin memuru, çalıştıkları havayolu şirketinin ayarladığı otele eskort çağırdı. Seks partisi düzenlemek isteyen iki arkadaş eskortlar ile kavgaya tutuşunca otel yönetimi tarafından basıldı. Kovulan pilot ve kabin memuru, işe iade davası açtı. Yargıtay, eylemin işveren açısından geçerli fesih sebebi olduğuna hükmetti

    Seks partisi sonları oldu!

    Son dakika haberi...Çalıştıkları havayolu şirketinin anlaştığı otelde sefer saatini bekleyen pilot ve kabin memuru, odaya eskort çağırdıkları iddiasıyla işten atıldı.

    İşe iade davası açan pilot ve kabin memuru arkadaşına kötü haber yargıdan geldi. Yargıtay, iki çalışanın; şirketin anlaşmış olduğu otele telekız çağırmasının işveren açısından geçerli nedenle fesih sebebi olduğuna hükmetti.

    KADINLARLA TARTIŞINCA İŞLER KARIŞTI
    Bir havayolu şirketinde pilot ve kabin memuru olarak çalışan iki arkadaş, yurt dışı seferi sonrası, dönüş uçuşu saatini beklerken şirketin anlaşmalı olduğu otelde konakladı.

        İddiaya göre, bir kafede tanıştıkları iki telekızı odalarına çağıran iki kafadar, kadınlarla tartışmaya başladı. Otel müdürü ise, şirket genel merkezini arayarak yaşanılan rezaleti anlatınca pilot ve kabin memuru işten atıldı.

        İş Mahkemesi'nin yolunu tutan iki kafadar, iş akdinin hukuka aykırı bir nedenle feshedildiğini, otelde uçuş gününü beklemek üzere konakladıklarını, gezmek için dışarı çıktıklarını, bir kafede iki kadın ile tanıştıklarını, kalacak yerleri olmadığı için kadınları otele götürdüklerini öne sürdü.

        İTİBAR VE İMAJ KAYBI
        İş Mahkemesi; davacıların beyanlarına itibar edilmesinin mümkün olmadığı, davacının davalı işveren tarafından görevi sırasında kendisine sağlanan imkânları suistimal ettiğine hükmetti.

            Davalı işverenin yürüttüğü hizmet, marka değeri, göz önüne alındığında eylemin itibar ve imaj kaybına neden olabilecek nitelikte olması nedeniyle davalı işveren tarafından yapılan feshin haklı nedene dayandığına karar verdi. Davacılar kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, talebin reddine karar verdi.

            Davacılar bu kararı da temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, pilot ve kabin memuru arkadaşının işe iade davasının reddine hükmetti. Kararda; "Bölge Adliye Mahkemesi ile İş Mahkemesi'nin kararlarının bozularak ortadan kaldırılmasına karar verilmiştir. Davanın reddine oy birliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
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