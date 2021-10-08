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    • Yaşam
    • 09.10.2021 01:07
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    • 09.10.2021 01:14
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    Dehşet anları! Eşini bıçaklayıp öldüren şahıs pompalı tüfekle intihara kalkıştı

    Antalya'da dehşere düşüren bir olay yaşandı. Markette eşiyle tartışan şahıs, eşini bıçaklayarak öldürüp ardından pompalı tüfekle intihara kalkıştı. Şahos kanlar içerisinde marketin dışarısına kadar emekleyerek yürüdü. O anlar kameralara yansıdı...

    İHA
    Eşini öldürüp intihara kalkıştı!

    Antalya'da görenlerin deheşe düştüğü bir olay yaşandı.

    Alanya ilçesinde markette eşiyle tartışan şahıs, eşini bıçaklayarak öldürüp ardından av tüfeğiyle intihara kalkıştı.

    Olay, Alanya'nın Oba Mahallesi Fabrika Caddesi üzerinde akşam saatlerinde bir markette meydana geldi. İddiaya göre 43 yaşındaki Yahya Y., eşi Gönül Y.'nin çalıştığı markete gitti.

    TARTIŞMA SONRASI EŞİNİ BIÇAKLADI
    Burada eşiyle tartışmaya başlayan öfkeli koca eşini market içerisinde birkaç yerinden defalarca bıçakladı.

    POMPALI TÜFEKLE KENDİNE ATEŞ ETTİ
    Yahya Y. daha sonra yanında getirdiği pompalı tüfekle kendine ateş etti.

        Yahya Y. kanlar içerisinde marketin dışarısına kadar emekleyerek yürüdü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaralı Yahya Y.'yi ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

        Şahıs, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Antalya'ya sevk edildi. Bıçaklanarak öldürülen Gönül Y.'nin cansız bedeni ise savcı incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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