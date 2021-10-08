Dehşet anları! Eşini bıçaklayıp öldüren şahıs pompalı tüfekle intihara kalkıştı

Antalya'da görenlerin deheşe düştüğü bir olay yaşandı.
Alanya ilçesinde markette eşiyle tartışan şahıs, eşini bıçaklayarak öldürüp ardından av tüfeğiyle intihara kalkıştı.
Olay, Alanya'nın Oba Mahallesi Fabrika Caddesi üzerinde akşam saatlerinde bir markette meydana geldi. İddiaya göre 43 yaşındaki Yahya Y., eşi Gönül Y.'nin çalıştığı markete gitti.
TARTIŞMA SONRASI EŞİNİ BIÇAKLADI
Burada eşiyle tartışmaya başlayan öfkeli koca eşini market içerisinde birkaç yerinden defalarca bıçakladı.
POMPALI TÜFEKLE KENDİNE ATEŞ ETTİ
Yahya Y. daha sonra yanında getirdiği pompalı tüfekle kendine ateş etti.