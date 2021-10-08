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    • Yaşam
    • 09.10.2021 14:22
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    • 09.10.2021 14:22
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    Yeni doğan bebekler dünyayı nasıl görür? Bebekler ne zaman görmeye başlar? Görüp görmediği nasıl anlaşılır?

    Bebekler ne zaman görmeye başlar? Yeni doğan bebekler dünyayı nasıl görür? Görüp görmediği nasıl anlaşılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Yeni anne baba olacaklar evlatlarıyla ilgili birçok bilgiyi merak ederek araştırır oldu. En çok merak edilenler arasında ise bebeklerin görme yetisiyle ilgili bilgiler oluyor, işte konuya dair ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    Bebekler ne zaman görmeye başlar?

    Yeni anne baba olmanın heyecanını yaşayan çiftler Bebekler ne zaman görmeye başlar? Yeni doğan bebekler dünyayı nasıl görür? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. Gözleri açık olsada dünyaya gelen bebeğin görme yetisini kazanıp kazanmadığı, anne ve babasını tanıyıp tanımadığı merak ediliyor. Peki Yeni doğan bebekler dünyayı nasıl görür? Görüp görmediği nasıl anlaşılır? İşte tüm bilgiler…

    BEBEKLER NE ZAMAN GÖRMEYE BAŞLAR?

    Doğumdan sonra ilk ışıkla beraber görme başlar. Anne karnındayken bebeklerin ışığı ayırt ettikleri bilinir ama buna gerçek anlamda "görme" demek mümkün değildir.

    Bebekler karanlık ve aydınlığı ayırt etmelerine rağmen ilk 1 ay içinde duruma tam uyum sağlayamadıkları için uykuları düzenli değildir. İnsanlarda geceyi gündüzden ayırma işini aydınlığı karanlıktan ayıran hücreler yapar. Bebeklerde göz ile beyin arasındaki iletişim başlangıçta düzenli olmadığı için gecenin ortasında uyanabilirler. Ama bir süre sonra bu iletişim normal bir şekilde çalışmaya başlar ve bebeklerin uyku düzeni normale girer. Normalde bir bebeğin ilk birkaç haftada ışığa tepki vermesi, ilk 3 ayda göz göze gelmesi beklenir. Birkaç aylık bebekler net göremezler. Kendilerinden en fazla 50-100cm uzak mesafedeki kişileri ve cisimleri seçebilirler. Bu yaşta çevre görmeleri merkezi görmeden daha iyidir.

        YENİ DOĞAN BEBEKLERDE GÖRME YETİSİ NE ZAMAN TAMAMLANIR?

        Bebeklerde başlangıçta 50 cm mesafede olan görme, hareket yeteneklerinin artmasıyla beraber gelişir. Bebekler yeni doğduklarında sadece karşılarında ve yakın mesafede duran görüntüleri görebilirken zamanla başlarını da oynatarak ve çok yanlara bakamayarak izlerler. Daha sonra sadece gözleriyle, başlarını oynatmadan ve daha yanlarda duran cisimleri izleyebilirler ki, elini uzatıp yakalama ancak bu dönemden itibaren başlar. 6 aylıktan itibaren yakında olan hareketli cisimleri izlemesi artar. 5 yaş civarında erişkinlerle aynı düzeye varır. Ama bu yaşta hala gelişme sürer. 7-9 yaşından sonra gelişme tamamlanır.
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