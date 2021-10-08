Yeni doğan bebekler dünyayı nasıl görür? Bebekler ne zaman görmeye başlar? Görüp görmediği nasıl anlaşılır?

Yeni anne baba olmanın heyecanını yaşayan çiftler Bebekler ne zaman görmeye başlar? Yeni doğan bebekler dünyayı nasıl görür? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. Gözleri açık olsada dünyaya gelen bebeğin görme yetisini kazanıp kazanmadığı, anne ve babasını tanıyıp tanımadığı merak ediliyor. Peki Yeni doğan bebekler dünyayı nasıl görür? Görüp görmediği nasıl anlaşılır? İşte tüm bilgiler…
BEBEKLER NE ZAMAN GÖRMEYE BAŞLAR?
Doğumdan sonra ilk ışıkla beraber görme başlar. Anne karnındayken bebeklerin ışığı ayırt ettikleri bilinir ama buna gerçek anlamda "görme" demek mümkün değildir.
Bebekler karanlık ve aydınlığı ayırt etmelerine rağmen ilk 1 ay içinde duruma tam uyum sağlayamadıkları için uykuları düzenli değildir. İnsanlarda geceyi gündüzden ayırma işini aydınlığı karanlıktan ayıran hücreler yapar. Bebeklerde göz ile beyin arasındaki iletişim başlangıçta düzenli olmadığı için gecenin ortasında uyanabilirler. Ama bir süre sonra bu iletişim normal bir şekilde çalışmaya başlar ve bebeklerin uyku düzeni normale girer. Normalde bir bebeğin ilk birkaç haftada ışığa tepki vermesi, ilk 3 ayda göz göze gelmesi beklenir. Birkaç aylık bebekler net göremezler. Kendilerinden en fazla 50-100cm uzak mesafedeki kişileri ve cisimleri seçebilirler. Bu yaşta çevre görmeleri merkezi görmeden daha iyidir.