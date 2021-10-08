İzmir’de yarış yapan sürücüler taksiciye çarptı





Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Hüseyin B.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, kaza anına ait güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıktı. Görüntülerde araçların oldukça hızlı bir şekilde ilerledikleri ve E.Ç.'nin kullandığı aracın taksici Hüseyin B.'ye çarptığı anlar yer alıyor.



KARANTİNADAYMIŞ

Polis ekipleri yaptığı araştırmalarda, E.Ç.'nin kazanın meydana geldiği 27 Eylül'de, Covid-19 karantinasında olması gerektiği de belirlendi. Yakalanan E.Ç. hakkında, Covid-19 kurallarını ihlalden işlem yapıldı, daha sonra karantina sürecini tamamlaması için evine gönderildi.