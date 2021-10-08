İstanbul'da çile! Trafik yoğunluğu yüzde 70'in üzerine çıktı | TRAFİK YOĞUNLUK HARİTASI

İstanbullunun trafik çilesi bitmek bilmiyor.
Cuma akşamı mesai saatinin bitişi ile trafik durma noktasına geldi.
TEM'DE TRAFİK AĞIR SEYREDİYOR
Kentte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında, ana arterler ve caddeler ile bağlantı yollarında trafik ağır seyrediyor. İşinden çıkıp evine gitmek isteyen vatandaşlar ise toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk oluşturuyor.
Anadolu Yakası'nda ise TEM otoyolu Ankara yönündeki trafik yoğunluğu Acıbadem ayrımından başlayarak, Çamlıca gişelerine kadar devam ediyor. D-100 Karayolunda ise Uzunçayır ve Fikirtepe'de yoğunluk gözleniyor. Şile yolu Ümraniye mevkisinde de trafik yoğunluğu görülüyor.
AVCILAR İSTİKAMETİNDE YOĞUNLUK
Avrupa Yakası'nda D-100 karayolu Haramidere mevkisinde trafik Avcılar istikametinde ilerlerken yan yolda yoğunluk görülüyor. Büyükçekmece yönünde ise trafik karayolunda ve yan yolda yoğun seyrediyor.
Fatih Eminönü civarı ile Alibeyköy'den Eyüpsultan istikametine trafik akıcı seyrederken, aksi yönde yoğunluk yaşanıyor. Fatih Vatan Caddesi'nden Aksaray yönüne ve Haliç Köprüsü'nden Okmeydanı istikametine yoğunluk artıyor.