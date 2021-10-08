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    • Yaşam
    • 08.10.2021 18:21
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    • 08.10.2021 18:33
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    İstanbul'da çile! Trafik yoğunluğu yüzde 70'in üzerine çıktı | TRAFİK YOĞUNLUK HARİTASI

    İstanbul'un trafik çilesi mesai saatinin bitişi ile daha da çekilmez bir hal aldı. İBB CepTrafik verilerine göre kentteki trafik yoğunluğu yüzde 70'in üzerine çıktı. İşte İstanbul gündel yol durumu...

    AJANSLAR
    İstanbul’un değişmeyen manzara!

    İstanbullunun trafik çilesi bitmek bilmiyor.

    Cuma akşamı mesai saatinin bitişi ile trafik durma noktasına geldi.

    TEM'DE TRAFİK AĞIR SEYREDİYOR
    Kentte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında, ana arterler ve caddeler ile bağlantı yollarında trafik ağır seyrediyor. İşinden çıkıp evine gitmek isteyen vatandaşlar ise toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk oluşturuyor.

    Anadolu Yakası'nda ise TEM otoyolu Ankara yönündeki trafik yoğunluğu Acıbadem ayrımından başlayarak, Çamlıca gişelerine kadar devam ediyor. D-100 Karayolunda ise Uzunçayır ve Fikirtepe'de yoğunluk gözleniyor. Şile yolu Ümraniye mevkisinde de trafik yoğunluğu görülüyor.

    AVCILAR İSTİKAMETİNDE YOĞUNLUK
    Avrupa Yakası'nda D-100 karayolu Haramidere mevkisinde trafik Avcılar istikametinde ilerlerken yan yolda yoğunluk görülüyor. Büyükçekmece yönünde ise trafik karayolunda ve yan yolda yoğun seyrediyor.

    Fatih Eminönü civarı ile Alibeyköy'den Eyüpsultan istikametine trafik akıcı seyrederken, aksi yönde yoğunluk yaşanıyor. Fatih Vatan Caddesi'nden Aksaray yönüne ve Haliç Köprüsü'nden Okmeydanı istikametine yoğunluk artıyor.

        TEM'de Gaziosmanpaşa mevkisinde başlayan yoğunluk Seyrantepe noktasında, D-100 kara yolu Ankara istikameti Bahçelievler mevkisinde başlayan trafik yoğunluğu Haliç Köprüsü çıkışında daha da artıyor.

        YOĞUNLUK YÜZDE 70'İN ÜSTÜNE ÇIKTI
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise çift yönlü yoğunluk yaşanıyor.

        Öte yandan İBB CepTrafik verilerine göre saat 18.20 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 72 olarak ölçüldü.

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        Haberler Yaşam İstanbul'da çile! Trafik yoğunluğu yüzde 70'in üzerine çıktı | TRAFİK YOĞUNLUK HARİTASI
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