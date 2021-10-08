İstanbul'da çile! Trafik yoğunluğu yüzde 70'in üzerine çıktı | TRAFİK YOĞUNLUK HARİTASI

İstanbullunun trafik çilesi bitmek bilmiyor.

Cuma akşamı mesai saatinin bitişi ile trafik durma noktasına geldi.

TEM'DE TRAFİK AĞIR SEYREDİYOR

Kentte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında, ana arterler ve caddeler ile bağlantı yollarında trafik ağır seyrediyor. İşinden çıkıp evine gitmek isteyen vatandaşlar ise toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk oluşturuyor.