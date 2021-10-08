Transfere 1.5 milyar Euro harcayacak! Muhammed bin Selman İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ı satın aldı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ı satın alma hayali sonunda gerçek oldu. 1.5 yıllık sancılı süreç mutlu sonla tamamlandı.

Suudi Arabistan Yatırım Fonu, kulübün kontrolünü almak için Mike Ashley'e 352 milyon euro ödeyecek. Selman'ın gelecek yıl transfere 1.5 milyar Euro harcayacağı öğrenildi.

KAŞIKÇI'NIN NİŞANLISI: ONA SATMAYIN

Öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, geçen yıl Premier Lig kulüplerine bir mektup yazmış, Selman'ın cinayette azmettirici olduğunu ve satışa onay vermemelerini istemişti.