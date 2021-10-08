Şifa niyetiyle Kur’an okutulabilir mi? | Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu cevapladı

CEVAP: Gerek maddi, gerek manevi her türlü hastalıkta tıbbi tedavi yöntemlere başvurmak şarttır. Hz. Peygamber (S.A.V) "Ey Allah'ın kulları. Tedavi olun." Buyurmuştur. Başka bir seferde "Allah her hastalığın tedavisini yaratmıştır." Buyurmuştur.
Kur'an-ı Kerim hem hidayet, hem mesaj ve hem de şifadır. Rahmettir. Gönüllere bir sükunettir. Yol göstericidir. Kurtuluş reçetesidir. Bütün bunlardan ötürü hem Kur'an- Kerimde ve hem de Sahih Hadislerde yer alan bütün dualar hastaya okunabilir.
Kur'an-ı Kerimde şifa niyetiyle okunan ayetlerde mevcuttur. (Tevbe,14 : Şuara,80: Nahl, 69) Gibi ayetler bu türden ayetlerdir. Ayrıca, hastanın yanında Kur'an okunduğunda hiçbir anlamını bilmese bile manen rahatladığını, vücuduna bir sükunet geldiğini hepimiz biliyoruz ve görmüşüzdür. Allah'tan gelen ayetler elbette manevi bir huzur, rahatlama ve moral olacaktır.
Kişi güzel bir hafızın Kur'an okuyuşunu dinleyince mest oluyor ve adeta kendini Rabbinin huzurunda hissediyor. Samimi tevbesine ve günahlarından utanmasına vesile oluyor.