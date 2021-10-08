Şifa niyetiyle Kur’an okutulabilir mi? | Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu cevapladı

SORU: Camilerde sala okunuyor. Bu nedendir?

CEVAP: Aslında Asrı Saadette bugünkü gibi sala yoktu. Daha çok 1400'lü yıllarda (Memluk Sultanları döneminde) sala okunmaya başlandı. Günümüzde de cumayı hatırlatma anlamında Perşembe akşamları, gündüz Cuma öncesi ve vefatlarda sala geleneği devam ediyor. Aslında gelenek olsa da dini kaynağı olan bir gelenektir. Zira "sala" nın anlamına bakarsanız Sevgili Peygamberimize övgü, dua ve çağrıdır. Yani anlamı şöyledir:

"Ey Allah'ın elçisi. Selam sana olsun. Salat (esenlik) sana olsun. Ey en hayırlı kul! Sana ve diğer tüm Peygamberlere selam ederim." Hemen hemen bütün salat ve selamlar bu mahiyettedir. Kur'an-ı Kerimde Hz. Peygambere salat ve selam edilmesi emredilmiştir.

(Azhab/56) Birçok hadiste de Hz. Peygambere salat ve selam edilmesi teşvik edilmiştir. Neticede salat ve selam Allah'ın Peygamberini hatırlatan güzel bir iştir. Manevi hazdır. Güzel sesli hafızların okudukları salat ve selam hangimizi etkilememiştir. Diğer açıdan bu sala ile ( yani cenaze için okunanı ile )insanlar mahallede kimin vefat ettiğini de öğrenmiş oluyorlar.