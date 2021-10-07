Deniz Miyas podyumlarda boy gösteriyor

İtalya ve Fransa gibi önemli ülkelerin moda ajanslarından teklifler alan Deniz Miyas yapmış olduğu işleri ve özel yaşantısında bazı kesitleri Instagram hesabı üzerinden onu takip eden kitlesi ile paylaşıyor.

Deniz Milas dünyanın en önemli moda markalarının çekimleri ile her geçen gün kendinden daha çok söz ettiriyor. En son Prada markası için yaptığı muhteşem çekimlerin ardından artık önlenemez bir yükseliş onu bekliyor.

TÜRK MANKENDEN BAŞARI ÖYKÜSÜ

Deniz Miyas yeni nesil Türk mankenlerden birisi olarak podyumlarda boy gösteriyor. Yakışıklılığı ve fit vücudu ile erkek giyim markalarının en yakında takip ettiği isimlerden birisi olarak biliniyor. Son dönemlerde modanın öncüsü bazı dev markaların çekimlerine katılması ile birlikte yıldızı daha da parlayan Deniz Miyas'ın yaptığı en başarılı işleri instagram hesabı üzerinden takip edebilirsiniz.

Deniz Miyas instagram hesabı da aynı yapmış olduğu işler gibi hızlı bir yükseliş içerisindedir. Dünyaca ünlü markalar ve moda ajansları ile yapmış olduğu önemli iş birlikleri onun tüm dünya tarafından tanınmasına ve takip edilmesine de imkân sağlıyor.