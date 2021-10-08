Eşini öldüren sanık: Elime yapıştı silah ateş aldı

"ÖLDÜRMEK İSTESEM ZATEN DAHA ÖNCE YAPARDIM"

Tedavisi için Rabia Doğan'ı hastaneye de götürdüğünü söyleyen Besat Doğan, olaydan 1 gün önce eşinin yine sinir krizi geçirdiğini kaydetti. O an yanından çıkıp gittiğini öne süren Doğan, "Sonra jandarmaya gittiğini öğrendim. Bana da 'Jandarmaya git' denilince gittim. Biraz bekledim sonra arkadaşı Hüseyin B. gelince bana yakınları tarafından 'Çık git' denildi. Araçla ağır ağır giderken motosikletteki Hüseyin B. beni gördü ve sırıttı. O gülünce aracı önüne kırdım ve silahla havaya 1 el ateş açtım. O ara Rabia elime yapıştı. Silah ateş aldı. Eşimi öldürmek istesem zaten daha önce yapardım" dedi.