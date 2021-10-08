Eşini öldüren sanık: Elime yapıştı silah ateş aldı

Alanya'da cezaevinden izinli çıkan Besat Doğan, 21 Mart'ta, motosikletteki boşanma aşamasında olduğu Rabia Doğan ile Hüseyin B.'yi tabanca ile yaraladıktan sonra kaçtı.
Ağır yaralanan Rabia Doğan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, kaçan Besat Doğan ise bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen Doğan, mahkemece tutuklandı. Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ilk duruşmaya; müşteki anne Nadire Salta ve taraf avukatları ile Besat Doğan tutuklu bulunduğu Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS'le katıldı.
"EVLENDİĞİMİZDE UYUŞTURUCU İÇERDİ"
Besat Doğan, eşini öldürme kastının olmadığını öne sürdü. Eşini çok sevdiğini herkesin bildiğini söyleyen Doğan, "Evlendiğimizde uyuşturucu içerdi ama az. Cezaevine düşüp çıktıktan sonra olumsuzluklar başlamış. Evin eşyalarını sattı, çocuklar dışarıda kaldı. Boşanmak istediğimde de Nadire ana, bana 'Düşeni kaldırmak gerekir' deyince devam ettim" dedi.