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    • Yaşam
    • 08.10.2021 23:32
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    • 08.10.2021 23:32
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    İzmir'de "torbacılara" hava destekli operasyon!

    İzmir'de "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik hava destekli operasyon gerçekleştirildi. Eş zamanlı operasyonda 35 zanlı gözaltına alındı.

    Torbacılara hava destekli operasyon!

    İzmir'de "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik hava destekli operasyon gerçekleştirildi.

    İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Helikopterle desteklenen operasyonda hassas burunlu köpekler de kullanıldı.

    Adreslerde yapılan detaylı arama sonucu 555 gram metamfetamin, 36 kilo 650 gram esrar 11 bin 453 sentetik ecza hap, 7 ruhsatsız tabanca, 6 tüfek, 240 tabanca ve tüfek fişeği ele geçirildi.

    Operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.

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    Haberler Yaşam İzmir'de "torbacılara" hava destekli operasyon!
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