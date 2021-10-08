İzmir'de "torbacılara" hava destekli operasyon!

İzmir'de "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik hava destekli operasyon gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Helikopterle desteklenen operasyonda hassas burunlu köpekler de kullanıldı.

Adreslerde yapılan detaylı arama sonucu 555 gram metamfetamin, 36 kilo 650 gram esrar 11 bin 453 sentetik ecza hap, 7 ruhsatsız tabanca, 6 tüfek, 240 tabanca ve tüfek fişeği ele geçirildi.

Operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.