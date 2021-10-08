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    • Yaşam
    • 08.10.2021 23:12
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    • 08.10.2021 23:24
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    Konya'da avukata kurşun! Saldırganlar işte böyle yakalandı

    Konya’da adliye otoparkında bir avukat bacağından kurşunlandı. Avukatı bacağından yaralayan iki şüphelinin olay yerinden kaçmaya çalışırken tesadüfen caddeden geçen bir polis tarafından yakalanma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    Avukata kurşun!

    Konya'da adliye otoparkında bir avukat bacağından kurşunlandı.

    Olay, dün saat 14.00 sıralarında Konya Adliyesi otopark girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Ö. (32) babasının icra meselesi için arkadaşı 21 yaşındaki İsmail E. ile birlikte avukatla görüşmek için adliye yakınındaki bir mekanda buluştu.

    Tarafların görüşmesinden sonra avukat A.İ.'nin (42) adliyeye gideceğini söylemesi üzerine Kadir Ö. ve İsmail E. de adliyede işlerinin olduğunu belirterek avukatın arabasıyla adliyeye geldi.

    AVUKAT BACAĞINDAN KURŞUNLANDI
    Avukat A.İ., aracıyla adliye otoparkına giriş yaptığı sırada otomobilde bulunan İsmail E. tarafından dizinden silahla yaralandı.

        POLİS YAKALADI
        Şüphelilerin otomobilin kapısını açarak kaçmaya çalışması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

        Görüntülerde avukat A.İ.'nin aracının otoparka gelmesi ve otomobilin kapısının açılması ardından şüphelilerin koşarak kaçmaya çalışması yer alıyor. Bu sırada caddeden geçen bir polis memuru yaşananları görünce silahını çekerek silahlı saldırganı ve diğer şüpheliyi yakalayıp etkisiz hale getirirken, başka bir polis memuru daha geliyor. Şüphelilerin olayda kullandığı tabanca da yerde görülüyor.

        Yaralı avukatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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