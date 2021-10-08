Konya'da avukata kurşun! Saldırganlar işte böyle yakalandı

Konya'da adliye otoparkında bir avukat bacağından kurşunlandı.
Olay, dün saat 14.00 sıralarında Konya Adliyesi otopark girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Ö. (32) babasının icra meselesi için arkadaşı 21 yaşındaki İsmail E. ile birlikte avukatla görüşmek için adliye yakınındaki bir mekanda buluştu.
Tarafların görüşmesinden sonra avukat A.İ.'nin (42) adliyeye gideceğini söylemesi üzerine Kadir Ö. ve İsmail E. de adliyede işlerinin olduğunu belirterek avukatın arabasıyla adliyeye geldi.
AVUKAT BACAĞINDAN KURŞUNLANDI
Avukat A.İ., aracıyla adliye otoparkına giriş yaptığı sırada otomobilde bulunan İsmail E. tarafından dizinden silahla yaralandı.