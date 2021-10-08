Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 08.10.2021 14:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.10.2021 14:32
    ABONE OL

    Bunu da gördük! Boncuk tabancasıyla market gasp ettiler

    İstanbul Çekmeköy’de bir markete giren 2 şüpheli, silah zoruyla kasadaki 15 bin lirayı alıp uzaklaştı. Polis tarafından yakalanan şüphelilerin kullandıkları silah oyuncak çıktı.

    Bunu da gördük! Boncuk tabancasıyla market gasp ettiler

    Olay, 5 Ekim Salı günü Çekmeköy Kirazlıdere Mahallesi Burçak sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Cadde üzerine bulunan bir markete akşam 21.30 sıralarında iki şahıs girdi. Şahıslar içeride bulunan G.C., D.Ö., ve E.B'ye yanlarında getirdikleri silah ve bıçağı göstererek gözlerini korkuttu. Şahıslar daha sonra kasaya giderek içeride bulunan 15 bin lirayı alıp olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Şoke olan Market çalışanları durumu hemen Polis ekiplerine bildirdi.

    KISKIVRAK YAKALANDILAR
    Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri market içerisindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ancak kameraların bozuk olduğu tespit edildi. Polis ekipleri marketin yakınlarında olan bir iş yerinin güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliğini tespit etti.



    KULLANDIKLARI SİLAH OYUNCAK ÇIKTI
    Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma neticesinde şüphelilerin kimliklerini kısa sürede belirlendi. Şüpheliler Erdi Ç.(21) ile Ersin C.(19) düzenlenen operasyonla yakalandı. Polis ekipleri, yaptıkları ev aramalarında olay sırasında kullandıkları silahın boncuklu tabanca olduğunu tespit etti.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
    Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Erdi Ç. ve Ersin Ç. Emniyetteki işlemlerinden sonra Adliyeye sevk edildi. Bunun yanı sıra Polis ekipleri marketten gasp edilen 4 bin 330 lira paraya da el koydu. Öte yandan şüphelilerin olayı gerçekleştirdikten sonraki kaçış anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Üniversiteliye barınma desteği
    Haberler Yaşam Bunu da gördük! Boncuk tabancasıyla market gasp ettiler
        SON DAKİKA