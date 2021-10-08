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    • Yaşam
    • 09.10.2021 06:23
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    • 09.10.2021 06:28
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    Adıyaman'da hareketli gece: Polis ekipleri mezarlıkta 'bebek' aradı

    Geçtiğimiz hafta annesi ve ninesi tarafından mezarlığa diri diri gömülen ve öğrenciler tarafından son anda canlı olarak kurtarılan bebek olayının ardından yine ihbar alan polis ekipleri harekete geçti. Adıyaman’da kucağında bebek bulunan iki kadının mezarlığa girdiği ihbarı polis ekiplerini alarma geçirdi.

    Polis ekipleri mezarlıkta ’bebek’ aradı

    Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Esentepe mahallesi TOKİ yolu üzerinde bulunan mezarlık civarından geçen vatandaşlar, kucağında birkaç aylık olan bebekli iki kadının mezarlık içerisine doğru ilerlediğini fark ederek durumdan şüphelendi. 60'lı ve 20'li yaşlar da olan her iki kadının kendilerinin fark edildiğini anlaması üzerine bu defa boş arazilere girdiğini gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Geçtiğimiz hafta annesi ve ninesi tarafından mezarlığa diri diri gömülen ve öğrenciler tarafından son anda canlı olarak kurtarılan bebek olayının ardından yine ihbar alan polis ekipleri alarma geçti.



    İhbar edilen mezarlığa ve çevresinde yer alan boş arazi bölgesine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri, boş arazilerde ve mezarlıkta didik didik arama yaptı.

    Polis ekipleri mezarlık içerisinde ihbar edilen birkaç aylık bebek ile 2 kadın şahsı aradı. Polis ekipleri yaptıkları titiz incelemeler sonrasında ne yeni kazılmış toprağa nede bebek ile kadınlara rastladı. Bir süre çevrede araştırmalar yapan polis ekipleri her hangi bir olumsuzluk ile karşılaşmayınca olay yerinden ayrıldı.

        NE OLMUŞTU?
        Adıyaman ili, Bahçecik Mahallesi'ndeki Hüsnü Mustafa Özyeğin Anadolu Lisesinde eğitim gören bir grup öğrenci, 24 Eylül'de okulun yanındaki eski mezarlıkta bebek ağlaması duymuş, sese doğru yönelen öğrenciler, toprağa yarı gömülü buldukları bebeği çıkararak durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmişti.

        Birkaç günlük olduğu tahmin edilen bebek, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırılmış ve yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Bebeğin annesi Gülçin E. (17) ile anneannesi Ülkü E. tutuklanmıştı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden kadının, "Eşim cezaevinde ve yasak ilişkiden kız bebek dünyaya getirdim. Bebekten kurtulmak için annemle birlikte bu planı yaptık" dediği öğrenilmişti.

        Tedavisinin tamamlanmasının ardından bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek koruma altına alınmıştı.

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