Adıyaman'da hareketli gece: Polis ekipleri mezarlıkta 'bebek' aradı

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Esentepe mahallesi TOKİ yolu üzerinde bulunan mezarlık civarından geçen vatandaşlar, kucağında birkaç aylık olan bebekli iki kadının mezarlık içerisine doğru ilerlediğini fark ederek durumdan şüphelendi. 60'lı ve 20'li yaşlar da olan her iki kadının kendilerinin fark edildiğini anlaması üzerine bu defa boş arazilere girdiğini gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Geçtiğimiz hafta annesi ve ninesi tarafından mezarlığa diri diri gömülen ve öğrenciler tarafından son anda canlı olarak kurtarılan bebek olayının ardından yine ihbar alan polis ekipleri alarma geçti.