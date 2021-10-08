Aleyna Ağgül’ü intihara sürüklediği gerekçesiyle tekrar gözaltına alınan Gökhan Argın, tutuklandı (Yaşam haberleri)

Iğdır'da "Ölümümden Gökhan Argın sorumludur" yazılı not bırakıp, 5'inci kattan atlayarak yaşamına son veren Aleyna Ağgül'ü (18) intihara sürüklediği gerekçesiyle tekrar gözaltına alınan Gökhan Argın, tutuklandı. Genç kız, ölmeden bir gün önce ifadesinde, "Gökhan'la sevgili olduktan sonra, kendisine karşı geldiğimde, "Elimde fotoğrafların ve videoların var. Bunları ailene ve insanlara gösteririm' diyerek tehdit ediyordu" demişti.

SİYANÜRLÜ CANİYE MÜEBBET ŞOKU

İzmir Bayraklı'da 2 yıl önce Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan (23), potasyum siyanür ile şerbet hazırladı. Karışımı anne Fatma (39) ve babası Mehmet Kalkan'a (46) içirerek öldürdü.

İçmeye zorladığı kardeşi Emir Can'ın da yaralanmasına yol açtı. Verilen iyi hal indirim kararını İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi kaldırdı. Yeniden yargılanan Kalkan, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AMERİKA'DA DOĞDU BEYKOZLU OLDU

San Francisco'da İstanbul'a 1995 yılında gelen değerli taş uzmanı ve iki çocuk annesi 1951 doğumlu Maris Perdue, İstanbul'u ve Türk insanını çok beğenince buraya yerleşmeye karar verdi. Daha sonra Bostancı pazarında alışveriş yaparken tanıştığı Karadenizli bir aileyle birbirlerini çok sevip ahbap oldular. Karadenizli aile, onu Beykoz'daki çiftliklerine davet etti. Beykoz'u ve ailenin misafirperverliğinden memnun kalan Perdue, Florida'da bulunan 22 dönümlük arsasını satıp çiftlikten bir dönüm de arsa alıp buraya ev yaptı. Evine gelen misafirlere cheesecake yapan Maria, beklemediği bir ilgiyle karşılaşınca bunun ticaretini yapmaya karar verdi. Sadece kadınları işe alan Perdue, "Beykoz ve Ataşehir'de şubemiz var, toplam olarak 8 kişi çalışıyoruz. Sigara kullanmıyoruz, yalan sevmiyoruz. İstanbul masal gibi harika bir şehir" dedi.

UZAYLIYA OTOPSİ!

İngiliz The Sun gazetesi ilginç bir iddia ortaya attı. Ünlü fizikçinin asistanlığını yapan Dr. Shirley Wright, 1947 yılında gerçekleşen Roswell UFO kazasına Albert Einstein'ın da çağırıldığını söyledi. Einstein da 1947 yılındaki Roswell UFO olayında yakalanan 5 uzaylıya otopsisini yaptı. Einstein'ın uzaylılar konusundaki fikirlerini de belirten Wright, ünlü fizikçinin bu durumu son derece normal karşıladığını söyledi.

30 BİN 19 YENİ VAKA

TÜRKİYE'DE dün 362 bin 152 Covid-19 testi yapıldı. 30 bin 19 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 32 bin 240 oldu.

38 MIİYON TL DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 38 milyon 401 bin lira devretti. 5 bilenler 9 bin 457'şer lira, 4 bilenler 402'şer lira, 3 bilenler 23'er lira, 2 bilenler ise 2'şer lira ikramiye alacak.

KİMYASAL SUÇ!

İstanbul'da saplantılı aşık Mehmet Y, Yasemin Uzunçelebi'nin gece evini bastı. Yüzüne kimyasal madde atıp kaçtı. Genç kadının yüzü, kemiklerine kadar yandı.

Yoğun bakıma alındı. Psikopat her yerde aranıyor.

HAYRET BOJİ!

İstanbul'da Boji isimli sokak köpeği, metro, otobüs ve vapurla mega kenti turladı! Günde 30 kilometreden fazla yolculuk yaptı. Mikroçiple takibe alındı. Vatandaşın maskotu haline gelen sevimli köpek, dünya basınının da ilgisinden kaçmadı. İngiltere'den Kanada'ya pek çok yabancı internet sitesi, Boji'yi manşetine taşıdı. "Kendini işine adamış bir yolcu köpek, toplu taşıma araçlarında 30 kilometreye varan uzun yolculukların keyfini çıkarıyor" diye yazdı.

SIRRI PİLATES

İngiliz Kraliyet Ailesi, giyim kuşamı ve mücevherleriyle çok beğenildi. Ancak bu kez Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın bacakları ülkenin gündemine yerleşti! 39 yaşındaki 3 çocuk annesi Kate Middleton, düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti. Son katıldığı etkinlikte tenis oynarken milyonlar bacaklarına dikkat kesildi! Herkes, kusursuz bacaklarının sırrını merak etti. Kraliyet Uzmanları, Düşes'in düzenli olarak pilates yaptığını, Dukan diyetiyle beslendiğini ve her gün 3 dakika boyunca plank pozisyonunda durduğunu söyledi.