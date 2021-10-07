İstanbul Kağıthane'de seyyar satıcıyı yumruklayan zabıta memurları açığa alındı!

İstanbul Kağıthane'de seyyar satıcılar ve zabıta arasında arbede yaşandı.
Nurtepe'de dün kurulan semt pazarında denetim yapmaya giden Kağıthane Belediyesi Zabıta Ekipleri, sokak başında meyve satan seyyar satıcıları görerek müdahale etmek istedi. Meyve kasalarına el koymaya çalışan zabıta ile seyyar satıcılar arasında itişme yaşandı.
SEYYAR SATICI TEKME ATARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI
Bu sırada, seyyar satıcılardan biri meyve kasalarını alarak zabıta memurlarından birine tekme atarak kaçmaya çalıştı.
ZABITA YUMRUKLADI
Bunun üzerine zabıta memurları seyyar satıcının arkasından koşarak yakalamaya çalıştı ve satıcıyı yumrukladı. Seyyar satıcı yere düştüğü sırada, sivil giyimli bir başka kişi de yanına gelerek seyyar satıcıyı yumrukladı.
GÖRÜNTÜLER KAMERAYA YANSIDI
Zabıta ile seyyar satıcılar arasında yaşanan itişme ve karşılıklı saldırı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
KAĞITHANE BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA
Yaşanılan olayın sosyal medya üzerinden yayılmasının ardından yazılı açıklama yapan Kağıthane Belediyesi, zabıta memurunun açığa alındığını duyurdu.
ZABITA MEMURLARI AÇIĞA ALINDI
Açıklamada şunlara yer verildi:
"Kağıthane'de pazar yerlerinde halk sağlığının korunması ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla yapılan denetimlerde seyyar satıcı bir kişinin tezgahını vatandaşların yol güzergahına koyduğu tespit edildi. Zabıta ekiplerimiz seyyar satıcıyı, tezgahını yol güzergahından kaldırması ve başka yere taşıması için uyarmıştır. Çevredeki vatandaşlar da tezgahın yolu kapattığı gerekçesiyle işportacıdan şikayetçi olmuş ve durumu zabıta ekiplerimize bildirmişlerdir. Uyarı sonucu seyyar satıcı tezgahını başka bir yere taşımış ancak zabıta ekiplerimiz alandan ayrılınca; bunu fırsat bilerek tezgahını yeniden yasak olan yere koymuştur. Durumu fark eden zabıta ekiplerimiz seyyar satıcıyı ikinci kez uyarmış; ama işportacı uyarıları dikkate almayarak, önce hakaret etmiş, ardından tekme atarak zabıta memurumuzun yaralanmasına neden olmuştur. Görüntülerden de anlaşılacağı üzere ortada herhangi bir müdahale yokken seyyar satıcının fiili saldırıya geçtiği görülmektedir. Önce hakaret ve ardından fiili saldırıya uğrayan zabıta memurumuz kendini savunmak amacıyla anlık tepki göstererek seyyar satıcıya müdahalede bulunmuştur. Olay, diğer zabıta memurlarımızın araya girmesiyle yatıştırılmıştır. Kağıthane Belediyesi olarak yaşanan bu olayı elbette ki tasvip etmiyoruz. Belediyemiz tarafından inceleme ve disiplin soruşturması için ilgili zabıta memurları açığa alınmıştır."