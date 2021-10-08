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    Ahmet Kıral, geçtiğimiz yıl dalağını aldırdı! İstanbul'a gönderilen organı, kargoda kayıplara karıştı

    Ahmet Kıral, geçtiğimiz yıl dalağını aldırdı. Ancak patolojik inceleme için İstanbul'a gönderilen organı, kargoda kayıplara karıştı! Hemen dava açtı. Mahkemenin kararı karşısında şaştı kaldı: Dalağın gönderim şekli tıbba uygun!

    Adli kargoşa

    Film gibi olayın adresi Yalova'ydı. 55 yaşındaki Ahmet Kıral, geçtiğimiz yıl kasım ayında rahatsızlandı. Dalak büyümesi şikayeti olduğu anlaşıldı! Ameliyatla alınan dalağı, patolojik inceleme için İstanbul'a yollandı. 1

    5 gün sonra sonuçlarını almak için hastaneye giden Kıral, dalağının kargoda kaybolduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı!

    Kaybolan ve bir türlü bulunamayan dalağıyla ilgili 29 Ocak'ta savcılığa suç duyurusu yaptı. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı. Konuyla ilgili yapılan incelemenin ardından özel hastaneye 3 bin lira idari para cezası uygulandı.

    Adli Tıp Kurumu'ysa dalağın 'standart' kargo olarak gönderilmesinin tıbben uygun olduğunu açıkladı!

    Talihsiz adamın oğlu Ünal Kıral, "Herkes elini vicdanına koysun" ifadesini kullandı.

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