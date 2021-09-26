SON DAKİKA: Adıyaman'da 2 günlük bebeğini canlı canlı mezara gömen anne serbest kaldı! 'Kocam hapiste yasak ilişki yaşadım'
Son dakika haberleri... Adıyaman'da önceki gün meydana gelen ve okuyanların ağzını açık bırakıp yürekleri dağlayan olayda son dakika gelişmesi yaşandı. Bebeğini canlı canlı mezara gömen anne adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Emniyetteki sorgusunda bebeği mezarlığa bıraktıklarını itiraf eden annenin "Eşim cezaevine girdikten sonra yasak ilişki yaşadım. Bu ilişkiden hamile kaldım ve kız bebek dünyaya getirdim. Doğumun ardından eve gelince annem ile birlikte bu durumu kimseye açıklayamayacağımız için bebeği bir yere bırakma kararı aldık. Daha sonra birçok kişinin ziyaret edeceği mezarlığa gittik ve burada bir mezarın yanına bıraktık" dediği belirtildi. İşte Adıyaman'da 2 günlük bebeğini canlı canlı mezara gömen anne ile ilgili son dakika gelişmeleri...
Olay, 24 Eylül'de öğle saatlerinde Bahçecik Mahallesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi. Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi öğrencileri, şehitlik ziyareti sırasında bir bebeğin ağladığını duyunca çevrede arama yaptı. Öğrenciler, bir süre sonra vücudunun bir bölümü toprağa gömülü yeni doğan bebek buldu ve durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine polisle birlikte mezarlığa gelen sağlık ekibi, bebeği ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
"EŞİM CEZAEVİNE GİRDİKTEN SONRA YASAK İLİŞKİ YAŞADIM"
Emniyetteki sorgusunda bebeği mezarlığa bıraktıklarını itiraf eden annenin "Eşim cezaevine girdikten sonra yasak ilişki yaşadım. Bu ilişkiden hamile kaldım ve kız bebek dünyaya getirdim. Doğumun ardından eve gelince annem ile birlikte bu durumu kimseye açıklayamayacağımız için bebeği bir yere bırakma kararı aldık. Daha sonra birçok kişinin ziyaret edeceği mezarlığa gittik ve burada bir mezarın yanına bıraktık" dediği belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Adıyaman'da henüz kimliği tespit edilemeyen kişi, 2-3 günlük bebeği canlı canlı mezara gömdü.