SON DAKİKA: Adıyaman’da 2 günlük bebeğini canlı canlı mezara gömen anne serbest kaldı! ’Kocam hapiste yasak ilişki yaşadım’

"EŞİM CEZAEVİNE GİRDİKTEN SONRA YASAK İLİŞKİ YAŞADIM"

Emniyetteki sorgusunda bebeği mezarlığa bıraktıklarını itiraf eden annenin "Eşim cezaevine girdikten sonra yasak ilişki yaşadım. Bu ilişkiden hamile kaldım ve kız bebek dünyaya getirdim. Doğumun ardından eve gelince annem ile birlikte bu durumu kimseye açıklayamayacağımız için bebeği bir yere bırakma kararı aldık. Daha sonra birçok kişinin ziyaret edeceği mezarlığa gittik ve burada bir mezarın yanına bıraktık" dediği belirtildi.