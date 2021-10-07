Yok böyle apartman: İnşaata bitişik evinin balkonunda çay keyfi! İstanbul Şişli'de apartmanın içine giren apartman inşaatı

Apartmana adını veren Hüseyin Arslan, camda çay içemediğini belirterek şunları söyledi: "Burası bir müteahhit hatası. Kendi arsamızı ön tarafta bırakmış, arka taraftaki arsayı işgal etmiş. Buradan kuş geçmiyordu, kervan geçmiyordu, yol yoktu. Bir müteahhit bulduk çekti ipi yaptı. Kaçak yaptık o zaman. Devlet geldi, şurada iki sene önce dedi ki 'Ben sizin binalarınızı yasallaştırıyorum'. Yapı kayıt belgesi verdi. 100 bin TL'ye yakın paramı aldı. Şimdi pencerelerimiz kapandı tamamen. Harita müdürlüğüne gittim, belediye gittim hiçbirinden bir netice alamadım. Şişli Belediyesi 'inşaat yapar' diyor. Tamam yapar. Pencereyi de kapatır mı diyorum, kapatır diyor. Ya insan insana yapar mı bunu?"