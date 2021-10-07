Babasından öğrendi! Ayşe Keskin 38 yıldır aşçılık yapıyor





"BABAM HALEN BURADA BİZE DESTEK OLUYOR"

Çocukluk yıllarındaki maddi sıkıntıların da etkisiyle okulu bıraktığını ve lokantada çalışmak istediğini söylemesi üzerine ailesinin kendisine destek olduğunu aktaran Keskin, "Benim hocam zaten babamı kendim de çok severek yapıyorum. Ben daha çok baharat kullanmak yerine gıdaların kendi lezzetlerini ön plana çıkartmaya çalışıyorum. Özellikle çocuklarımız hazır gıdalara çok yöneldiler, o yüzden burada hep doğal yemekler yapmaya çalışıyorum. Babam da halen burada bize destek oluyor, onun burada olması bize güç veriyor. Kendisi 60 yıl öncesinden kalan tek ustalardan, ben kendimden çok onun adını yaşatmaya çalışıyorum. Çünkü bu onun mesleği, ben sadece devam ettiriyorum" ifadelerini kullandı.