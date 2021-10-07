Babasından öğrendi! Ayşe Keskin 38 yıldır aşçılık yapıyor

Altınordu ilçesinde yaşayan Ayşe Keskin, çocukluk yaşlarında iken babası Davut Bayram'ın yanında çalışmak istedi. Ailesinin de desteğiyle babasının yanında yıllarca çalışan ve aşçılık öğrenen Keskin, evlendikten sonra eşi ile birlikte İstanbul'a taşındı. Babasına, lokanta açması konusunda ısrar eden ve ısrar üzerine babasının açtığı lokantayı birlikte işleten Keskin, 38 yıldır hem lokanta işletiyor, hem de aşçılık yapıyor. Keskin, en büyük destekçisinin ise şuan 80 yaşında olan ve mesleği kendisine öğreten babası Davut Bayram'ın olduğunu belirtiyor.
"KIZIMA İĞNEDEN İPLİĞE KADAR HER ŞEYİ ÖĞRETTİM"
Kızına, meslek hakkında tüm detayları elinden geldiği kadar öğretmeye çalıştığını söyleyen 80 yaşındaki Davut Bayram, "Ben kendim 2 yıl mutfakta bulaşık ve kalfalık yaptım, 58 sene de aşçı olarak çalıştım. Kızımı yanıma aldığım zaman çocuk yaşlarındaydı. Kendisini küçük yaştan bu yana alıştırdığım için devamlı benimle çalıştı.
Evlendikten sonra da bana ısrar etti ve lokanta açmamızı istedi. Ben de lokanta açtım, bir süre sonra kendisine verdim ve onunla birlikte 10 yıl daha çalıştım. Şuan 80 yaşındayım artık bizden geçti. İhtiyaçları olduğunda gelip destek oluyorum. Kızıma iğneden ipliğe kadar aşçılığı öğrettim. Kendisi şuan benden de güzel yemek yapar. Köy yemekleri ve lokanta yemeklerini yapıyor, kendisi uzun süre eğitim alan iyi bir aşçı oldu" dedi.