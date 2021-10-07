Soğuk algınlığı, sinüzit, alerjik rinit ile koronavirüs farkını anlamak için PCR testi gerekiyor

Semptomları birbirine çok benzeyen mevsimsel değişikliğe bağlı soğuk algınlığı ile koronavirüs hastalığının ayırt edilmesinde küçük farklar olduğunu belirten Altınbaş Üniversitesi Dr. Öğr. Üy. Mikrobiyolog İpek Ada Alver, "Sonbahar mevsiminde olduğumuz bu dönemde soğuk algınlığı, sinüzit ve alerjik rinit tekrar görülmeye başlandı. Bakteriyel ve viral enfeksiyonların neden olduğu bu hastalıklar, belirti olarak Kovid'in yeni mutasyonlarına çok benzemekte olduğundan hastaların kendilerini takip etmesi çok önemli bir kriter. Kovid'i bu hastalıklardan ayıran en önemli özellikler ise daha şiddetli baş ağrılarının yaşanması, semptomların daha uzun ve gün geçtikçe ağırlaşan şekilde ilerlemesidir. Diğer yandan belirtilen hastalıklarda koku ve tat azalırken, Kovid ise koku ve/veya tat duyusunun geçici olarak tamamen kaybolması da önemli bir belirti" açıklamalarında bulundu.

"AYRIM ANCAK PCR TESTİYLE YAPILABİLİR"