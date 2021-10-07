Konya’daki katliamla ile ilgili flaş gelişme: 2 kişi hakkında tutukluluk kararı

Konya'nın Meram ilçesinde yaklaşık 2,5 ay önce meydana gelen olayda katil zanlısı Mehmet Altun (33), aynı aileden Yaşar, Barış, Serpil, Serap, İpek, Metin ve Sibel Dedeoğulları'nı öldürerek firar etmiş, 5 gün sonra Bozkır ilçesindeki dağlık alanda yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Olayla ilgili katil zanlısı Mehmet Altun ile eşi Zehra, anne-babası ve ablasının da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklanmış, 4 kişide adli kontrol ve yurtdışı yasağı konularak serbest bırakılmıştı.
CEZAEVİNDE TUTUKLU BULUNAN İKİ KİŞİ BU DOSYADAN DA TUTUKLANDI
Katliamdan önce 12 Mayıs tarihinde Keleş ve Dedeoğulları arasında meydana gelen kavgada da 6 kişi tutuklanmış, soruşturma sürerken 4 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.