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    • Yaşam
    • 07.10.2021 13:53
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    • 07.10.2021 13:53
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    Konya’daki katliamla ile ilgili flaş gelişme: 2 kişi hakkında tutukluluk kararı

    Konya'nın Meram ilçesinde yaklaşık 2,5 ay önce meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili cezaevinde bulunan 2 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

    Konya’daki katliamla ile ilgili flaş gelişme

    Konya'nın Meram ilçesinde yaklaşık 2,5 ay önce meydana gelen olayda katil zanlısı Mehmet Altun (33), aynı aileden Yaşar, Barış, Serpil, Serap, İpek, Metin ve Sibel Dedeoğulları'nı öldürerek firar etmiş, 5 gün sonra Bozkır ilçesindeki dağlık alanda yakalanarak gözaltına alınmıştı.

    Olayla ilgili katil zanlısı Mehmet Altun ile eşi Zehra, anne-babası ve ablasının da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklanmış, 4 kişide adli kontrol ve yurtdışı yasağı konularak serbest bırakılmıştı.


    CEZAEVİNDE TUTUKLU BULUNAN İKİ KİŞİ BU DOSYADAN DA TUTUKLANDI
    Katliamdan önce 12 Mayıs tarihinde Keleş ve Dedeoğulları arasında meydana gelen kavgada da 6 kişi tutuklanmış, soruşturma sürerken 4 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.


        O kavga nedeniyle 'kasten yaralama' suçundan halen cezaevinde tutuklu bulunan Lütfi Keleş ve Ali Keleş'in cinayetlerle ilgili de ifadelerinin alındığı öğrenildi.


        Sabah'ta yer alan habere göre, dosya savcısının ifadelerin ardından her iki şüpheli hakkında cinayet olayı ile ilgili de tutukluluk talebinde bulunması üzerine tutukluluk kararı verildiği öğrenildi.

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        Haberler Yaşam Konya’daki katliamla ile ilgili flaş gelişme: 2 kişi hakkında tutukluluk kararı
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