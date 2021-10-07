Konya’daki katliamla ile ilgili flaş gelişme: 2 kişi hakkında tutukluluk kararı



Sabah'ta yer alan habere göre, dosya savcısının ifadelerin ardından her iki şüpheli hakkında cinayet olayı ile ilgili de tutukluluk talebinde bulunması üzerine tutukluluk kararı verildiği öğrenildi.

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