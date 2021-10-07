30 bin TL değerindeki 'Malaklı' cinsi köpeği çalındı! Bulana görene ve haber verene yarım altın verecek

Emekliyim ve köpek beslemeyi çok seviyorum. Çocuk gibi baktığım köpeğimin çalınmasıyla tüm hayallerim yıkıldı. Tek erkek damızlığımdı. Onu da çaldılar. Özellikle erkek köpeği götürmüşler. Değeri ise 25 ile 30 bin TL arasındaydı. Bulana, görene ve haber verene ödül vereceğim.''