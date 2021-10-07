30 bin TL değerindeki 'Malaklı' cinsi köpeği çalındı! Bulana görene ve haber verene yarım altın verecek

Olay, 5 Ekim günü saat 06.30 sıralarında, Topakkaya beldesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. 'Aksaray Malaklısı' adıyla bilinen, büyük kafatası, sarkık dudağı ve heybetiyle dikkat çeken çoban köpeklerinin yetiştirildiği Yaşar Bedenli'ye ait çiftliğe gelen 2 kişi, piyasa değeri yaklaşık 30 bin TL olan erkek köpeği alıp, hafif ticari araca bindirerek kaçtı.
O anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Durumu fark eden çiftlik sahibi Bedenli, polise haber verdi. Polis, şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
KÖPEĞİNİ BULANI ÖDÜLLENDİRECEK
Köpeğini bulan veya görüp haber verene ödül vereceğini belirten Yaşar Bedenli, şunları söyledi: ''Hırsızlar kendi malıymış gibi, emek hırsızları gelip köpeğimizi alıp götürüyorlar. Kamera kayıtlarımız var ama şu ana kadar bulamadık. Aksaray Malaklısı çok eski ırklardandır.
İsmini 'Martin' koymuştum, 5 yaşında köpeğimizdi ve çok seviyordum. Adamlar kendileri yetiştirmiş gibi evimizin önünden alıp götürdüler, ne yapacağımı bilmiyorum.