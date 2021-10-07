İstanbul Bağcılar'da kız arkadaşıyla tartışan genç, talihsiz kıza el bombası attı (Yaşam haberleri)

İstanbul Bağcılar'da Tolga Zararsız (36), kendisinden ayrılmasına öfkelendiği kız arkadaşı Dilek K.'nin (30) yaşadığı eve el bombasıyla saldırdı. Zararsız'ın iki farklı suçtan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Buse PEHLİVAN.

KİRACI CİNAYETİ

Ş.Urfa'da iş adamı İsmail Ulusoy, kiracılarının işlettiği fırına gitti. Yeni kira kontratı ile ilgili anlaşamayan Ulusoy, kiracılarından işyerini boşaltmalarını istedi. Taraflar arasında çıkan kavga sonucunda İsmail Ulusoy, silahla vurularak hayatını kaybetti. Polis, 5 kişiyi gözaltına aldı.

KANYON!

Batman Sason'da mezraya yük taşıyan kamyon, dönüş yolunda yol üzerinde olan 4 yaşındaki Merve Çelik'e çarptı. Kamyonun arka tekerlekleri altında kalan Merve, ezilerek kaza yerinde can verdi. Küçük kızın ölümünü duyan ailesi yıkıldı. Kazaya karışan kamyon şoförü, jandarma ekiplerine teslim oldu.

İLAYDA'YA VEDA

İstanbul'da avukat İlayda Kasaroğlu, 2 yıl önce mide kanserine yakalandı. Hastalık tekrarladı. Ancak kurtarılamadı. Son yolculuğuna uğurlandı. Ondan geriye ise şu mesaj kaldı: Bu hastalığı yenenlere o kadar seviniyor ve özeniyorum ki Allah'ım bana da nasip olsun...

ZAMPARA!

Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'i tacizle suçladı. Soluğu savcılıkta aldı. Koruma kararı çıkarttı. "Nişanlımı aratıp 50 bin lira para teklifinde bulundu" açıklamasını yaptı...

KATİL KELEPÇE

İstanbul'da Bülent Zaim, midesini küçülttü. Öldü. Prof. Alper Çelik'e dava açıldığı öğrenildi.

ARABA FİYATINA ADA

Yerli robot Ada, internette satışa çıkarıldı. Fiyatı 162 bin liraydı. Özellikleri ise şöyle sıralandı:

4 dil biliyor.

Servis yapıyor.

Dans ediyor.

KİMLİK UYARISI

Avrupa Birliği (AB) mahkemesi, üye ülkelerin sınır ötesi seyahat eden vatandaşlarından geçerli bir kimlik talep edebileceğine karar verdi. Kararda, AB hukukunca sınır ötesi seyahatte kimlik bulunmaması halinde para cezası kesileceğine dikkat çekildi.

70 MİLYON TL DEVRETTİ

6 + Joker bilen çıkmayınca 70 milyon 518 bin lira devretti. 5+1 ve 5 bilen de olmadı. 4 bilenler 3 bin 301'er lira, 3 bilenler 89'ar lira, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.

BİR TALİHLİYE 1.5 MİLYON

5+1 bilen bir kişi, 1 milyon 596 bin lira kazandı. 5 bilenler 5 bin 364'er lira, 4+1 bilenler 514'er lira, 4 bilenler 48'er lira, 3+1 bilenler 26'şar lira, 3 bilenler 7'şer lira, 2+1 bilenler 10'ar lira, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 4'er lira alacak.

400 İŞ ADAMI SIRADA

Ferrari, Bugatti gibi otomobillerin özel üretimleri için sıraya giren iş adamları birçok kez haber oldu. Ancak bir kedi cinsi için sıraya giren işadamı olur mu? Asya Leopar kedisi ile Afrika Serval kedisinin çifleştirilmesi ve gen diziliminin özel olarak hizalanması ile ortaya çıkan Ashera cinsi kedi için yaklaşık 400 iş adamı sırada bekliyor. 30 bin doları (270 BİN LİRA) yatıran iş adamları, 12-18 arasında beklemek zorunda. Birkaç laboratuvarda üretilen Ashera'nın bakımı da masraflı.

HAYRAN CARDIK

İngiliz araç üreticisi Rolls- Royce, özel yapım yeni modeli Boat Tail için 25 milyon dolar fiyat biçti. Dünyanın en pahalı otomobili unvanına sahip araçtan toplamda 3 tane üretti! Dünyanın konuştuğu araç dün ilk kez halka sergilendi.

VAKALARIN YARISI 30 YAŞ ALTI

Sağlık Bakanı Fahrettin ENTIRESAN! Koca, Biontecht aşısındaki doz tartışmalarına noktayı koydu. Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada vakaların yüzde 50'den fazlasının 30 yaş altı olduğunu belirtti. Ayrıca açıklamada şu an için 2 doz mRNA aşısı olmuş kişilerin 3'üncü doz aşı olmalarını gerektiren bir durum olmadığı bildirdi.

NASA YANİ!

Ülkeler arasında uzay savaşları başladı. Uzay madenciliğiyse en dikkat çeken alandı! NASA, Dünya'nın yakın çevresinde hareket eden göktaşlarını maden değeri açısından incelemeye aldı. 1986DA adlı asteoritte yaklaşık 11.65 trilyon dolarlık maden olduğu ortaya çıktı! Bu rakam, dünyadan bile daha fazlaydı! Bilim insanları, göktaşındaki madenlerin toplanabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

ENTIRESAN!

İngiltere, geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği'nden ayrıldı! Ülkede stok sıkıntısı başladı. AB vatandaşı sürücüler ülkeye giremeyince ülkede petrolden gıdaya pek çok alanda kriz yaşandı. Başbakan Boris Johnson sürücü sıkıntısını çözmek için geçici vize programı başlattı. Ancak sadece 127 tanker şoförü başvuru yaptı.



