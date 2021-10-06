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    • Yaşam
    • 07.10.2021 00:28
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    • 07.10.2021 00:32
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    Ayrı yaşadığı eşinden boşanma tebligatı gelince kalbine ateş ederek canına kıydı!

    Aydın'ın Nazilli ilçesinde acı bir olay yaşandı. Rüstem A. isimli şahıs ayrı yaşadığı eşinden boşanma davası için tebligat geldiğini görünce kalbine dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.

    Boşanma tebligatı gelince kalbine sıktı!

    Aydın'ın Nazilli ilçesinde, ayrı yaşadığı eşinden boşanma davası için tebligat geldiğini gören Rüstem A. (58) kendini kalbinden vurarak intihar etti.

    Olay, saat 17.00 sıralarında Esenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Rüstem A., bir süre önce tartıştığı eşi Gülhanım A. (57) ile ayrı yaşamaya başladı. Eşi ile ayrı yaşayan Gülhanım A., Rüstem A.'ya boşanma davası açtı.

    TEBLİGATI GÖRÜNCE KALBİNE SIKTI
    İki çocuk babası Rüstem A., mahkeme tebligatını görünce, kalbine dayadığı tabancayı ateşledi. Olayı gören yakını, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Rüstem A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Rüstem A.'nın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Ayrı yaşadığı eşinden boşanma tebligatı gelince kalbine ateş ederek canına kıydı!
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