Aydın'da feci kaza! Sürücü ve annesi hayatını kaybetti

Tankerin sürüklediği otomobilin sürücüsü Fehmi Can Karabudak ile yanındaki annesi Gülser Karabudak yaşamını yitirdi. Diğer otomobilin sürücüsü Eraydın'ın eşi Münire Eraydın ise yaralandı. Münire Eraydın, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.