Aydın'da feci kaza! Sürücü ve annesi hayatını kaybetti

Kaza, saat 08.00 sıralarında Aydın-Denizli karayolu Beyköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Köşk'ten Aydın'ın Efeler ilçesi yönüne giden Fehmi Can Karabudak yönetimindeki 09 ABY 792 plakalı otomobil, iddiaya göre kontrolsüz tali yoldan ana yola çıkan Nadir Eraydın yönetimindeki 09 AH 281 plakalı otomobile çarpıp karşı şeride savruldu.
Karşı yönden gelen Engin Yaz yönetimindeki 31 EG 642 plakalı su tankeri savrulan otomobile çarptı. Tanker, önünde sürüklediği otomobille birlikte şarampole devrildi.
Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.