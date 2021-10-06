Ünlü oyuncu Pakize Suda için ablası ‘Alzheimer’a yakalandı

İzmir'in Çeşme İlçesi'nde yaşayan oyuncu-yazar Pakize Suda, 2016'da kanser tedavisi gören kardeşi Nuran Suda'yı, ertesi yıl ise annesi Sehavet Suda'yı kaybetti.

Suda, opera sanatçısı ablası Ayşe Suda ve yeğenleriyle teselli bulmaya çalıştı. Pakize Suda'nın 'akıl zayıflığı' yaşadığını belirten ablası, vesayet davası açtı.

Çeşme Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Ayşe Suda, "Son 1 yıl içinde eskiden 'demans' olarak tahmin ettiğimiz akıl zayıflığı başlangıcının artık daha ağır bir Alzheimer hastalığına dönüştüğünü gözlemledik. Hem kendisi hem çevresi için tehlike arz etmeye başlamıştır" dedi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda düzenlenen rapor üzerine mahkeme, 71 yaşındaki Pakize Suda'ya yeğeni Dilara Elagözlü'nün (46) vasi olarak atanmasına karar verdi.