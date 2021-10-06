Manisa'da hamile kadın 'bebeğe zarar gelir' diye aşı olmadı! Koronavirüs'ten yaşamını yitirdi

Manisa'da 29 yaşındaki Sevgi Ünlü, bebeğine zarar geleceğini sanarak aşı olmadı. Ancak 7 aylık hamileyken Coronavirüs'e yakalandı. Yaklaşık 40 gün entübe olarak Manisa Şehir Hastanesi'nde tedavisine devam edilen Ünlü, hamileliğinin 8'inci ayında yaşam savaşını kaybetti. Ünlü'nün bebeği ise 8 aylıkken sezaryenle alındı.

2 ÖKSÜZ KALDI

Sağlıklı şekilde dünyaya gelen kız bebeğe, annesinin isteği üzerine Sevda ismi verildi.

Biri 3 yaşında, diğeri yeni doğan iki çocuğuyla tek başına kalan acılı eş Talat Ünlü, hamile kadınlara aşı yaptırmaları çağrısında bulundu: "Eşim bebeğe zarar geleceği korkusuyla aşı olmadı. Aşı vurulsak belki böyle olmazdı. Bebeğimizi göremeden aramızdan ayrıldı."

İÇİMİZ AŞIDI

Hatay'ın Arsuz İlçesi'nde de 8 aylık hamile Burcu Kırılmış (26) Coronavirüs'e yenik düştü. Bebeği sezaryenle alınan Kırılmış'ın aşı olmadığı öğrenildi. Burcu Kırılmış toprağa verilirken, kuvöze konulan kız bebeğinin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.