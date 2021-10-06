Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Manisa'da hamile kadın 'bebeğe zarar gelir' diye aşı olmadı! Koronavirüs'ten yaşamını yitirdi

    Sevgi Ünlü ‘bebeğe zarar gelir’ korkusuyla aşı olmadı, 7 aylık hamileyken Coronavirüs’e yakalandı. 40 günlük mücadeleyi kaybetti. Yavrusu ise kurtuldu. Acılı eşi ‘Aşı olun’ çağrısı yaptı...

    CorANA acısı

    Manisa'da 29 yaşındaki Sevgi Ünlü, bebeğine zarar geleceğini sanarak aşı olmadı. Ancak 7 aylık hamileyken Coronavirüs'e yakalandı. Yaklaşık 40 gün entübe olarak Manisa Şehir Hastanesi'nde tedavisine devam edilen Ünlü, hamileliğinin 8'inci ayında yaşam savaşını kaybetti. Ünlü'nün bebeği ise 8 aylıkken sezaryenle alındı.

    2 ÖKSÜZ KALDI
    Sağlıklı şekilde dünyaya gelen kız bebeğe, annesinin isteği üzerine Sevda ismi verildi.

    Biri 3 yaşında, diğeri yeni doğan iki çocuğuyla tek başına kalan acılı eş Talat Ünlü, hamile kadınlara aşı yaptırmaları çağrısında bulundu: "Eşim bebeğe zarar geleceği korkusuyla aşı olmadı. Aşı vurulsak belki böyle olmazdı. Bebeğimizi göremeden aramızdan ayrıldı."

    İÇİMİZ AŞIDI
    Hatay'ın Arsuz İlçesi'nde de 8 aylık hamile Burcu Kırılmış (26) Coronavirüs'e yenik düştü. Bebeği sezaryenle alınan Kırılmış'ın aşı olmadığı öğrenildi. Burcu Kırılmış toprağa verilirken, kuvöze konulan kız bebeğinin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Süpermarket ombudsmanı geliyor
    Haberler Yaşam Manisa'da hamile kadın 'bebeğe zarar gelir' diye aşı olmadı! Koronavirüs'ten yaşamını yitirdi
        SON DAKİKA