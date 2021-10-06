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    Caffe Nero'yu Türkiye'ye getiren iş insanı Mustafa ve Işık Keçeci Aşur'a, haciz şoku

    Caffe Nero'yu Türkiye’ye getiren iş insanı Mustafa ve Işık Keçeci Aşur, borcunu ödeyemeyince haciz kararı alındı. Ancak çift, jet hızıyla mallarını kaçırdı. İkili hakkında 2 yıl hapis cezası istendi.

    Jet sosyete!

    Lübnan asıllı eşi Mustafa Aşur ile Caffe Nero'yu Türkiye'ye getiren ve 4 yıl önce hisselerini İngiliz ortaklarına devreden iş insanı Işık Keçeci Aşur borcunu ödeyemeyince bankalar tarafından haczedildi.

    Yetkililer, haczedilen malların yerinde olmadığını tespit etti. Aşur çiftinin malları satılmaması için kaçırdığı ortaya çıktı. İkili hakkında 'Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma' suçu kapsamında 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

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    Ünlü çift ilerleyen günlerde hâkim karşısına çıkacak. Daha önce de Suzan Sabancı Dinçer, yalısında kiracı olan Işık Aşur'u 6 aylık kirasını ödemediği için icraya vermişti. İcra memurları Aşur'un evindeki bazıları 25 bin Euro değerinde olan 30 civarındaki lüks marka çantasını haczetmişti.
    Atakan IRMAK

    Işık Aşur'un adı, bir dönem ünlü model Tülin Şahin'in eski eşi Portekizli iş insanı Pedro De Noronha ile 'aşk yaşıyor' dedikodularıyla anılıyordu.

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