Caffe Nero'yu Türkiye'ye getiren iş insanı Mustafa ve Işık Keçeci Aşur'a, haciz şoku

Lübnan asıllı eşi Mustafa Aşur ile Caffe Nero'yu Türkiye'ye getiren ve 4 yıl önce hisselerini İngiliz ortaklarına devreden iş insanı Işık Keçeci Aşur borcunu ödeyemeyince bankalar tarafından haczedildi.

Yetkililer, haczedilen malların yerinde olmadığını tespit etti. Aşur çiftinin malları satılmaması için kaçırdığı ortaya çıktı. İkili hakkında 'Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma' suçu kapsamında 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

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Ünlü çift ilerleyen günlerde hâkim karşısına çıkacak. Daha önce de Suzan Sabancı Dinçer, yalısında kiracı olan Işık Aşur'u 6 aylık kirasını ödemediği için icraya vermişti. İcra memurları Aşur'un evindeki bazıları 25 bin Euro değerinde olan 30 civarındaki lüks marka çantasını haczetmişti.

Atakan IRMAK

Işık Aşur'un adı, bir dönem ünlü model Tülin Şahin'in eski eşi Portekizli iş insanı Pedro De Noronha ile 'aşk yaşıyor' dedikodularıyla anılıyordu.