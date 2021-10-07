HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul için son dakika sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu ve İstanbul çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Ülkemizin iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, doğu kesimlerinin sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 25°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. .
A.KARAHİSAR °C, 21°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 27°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 29°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 25°C
Az bulutlu