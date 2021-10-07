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    • Güncel
    • 07.10.2021 07:59
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    • 07.10.2021 08:06
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul için son dakika sağanak uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumuyla ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, Ordu ve İstanbul çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte il il 7 Ekim hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    İstanbul için sağanak uyarısı! Şemsiyesiz çıkmayın

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu ve İstanbul çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI
    Ülkemizin iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR
    Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, doğu kesimlerinin sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.

    ÇANAKKALE °C, 25°C
    Parçalı bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 23°C
    Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

    EGE
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. .

    A.KARAHİSAR °C, 21°C
    Az bulutlu

    DENİZLİ °C, 27°C
    Az bulutlu

    İZMİR °C, 29°C
    Az bulutlu ve açık

    MANİSA °C, 29°C
    Az bulutlu

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA °C, 28°C
    Az bulutlu ve açık

    HATAY °C, 29°C
    Az bulutlu ve açık

    ISPARTA °C, 25°C
    Az bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimlerinin yer yer puslu ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 22°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANKIRI °C, 20°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 22°C
        Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

        KONYA °C, 19°C
        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 18°C
        Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

        DÜZCE °C, 23°C
        Parçalı bulutlu

        SİNOP °C, 19°C
        Parçalı bulutlu

        ZONGULDAK °C, 19°C
        Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Ordu çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 21°C
        Parçalı bulutlu

        SAMSUN °C, 21°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu

        TOKAT °C, 20°C
        Parçalı bulutlu

        TRABZON °C, 20°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu

        DOĞU ANADOLU
        Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 14°C
        Parçalı bulutlu

        KARS °C, 10°C
        Parçalı bulutlu

        MALATYA °C, 20°C
        Az bulutlu ve açık

        VAN °C, 16°C
        Parçalı ve az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 26°C
        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 26°C
        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 25°C
        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 27°C
        Az bulutlu ve açık

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        Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul için son dakika sağanak uyarısı!
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