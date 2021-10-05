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    • Yaşam
    • 06.10.2021 01:48
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    • 06.10.2021 01:48
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    Sevgilisiyle tartışırken 5'inci kattan düşen trans birey öldü

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, iddiaya göre sevgilisiyle tartıştığı sırada 5'inci kattaki evinin penceresinden düşen trans birey Nefes Balkan (28), hayatını kaybetti.

    Sevgilisiyle tartışırken 5’inci kattan düşen trans birey öldü

    Olay, saat 23.00 sıralarında Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre trans birey Nefes Balkan, evinde olduğu sırada ismi öğrenilemeyen sevgilisi ile tartışmaya başladı.



    Bir süre devam eden tartışma sırasında Nefes Balkan, 5'inci kattaki evinin penceresinden henüz bilinmeyen nedenle beton zemine düştü.



    Olayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Nefes Balkan, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Balkan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



    Olay sırasında evde bulunan sevgilisi ise polis tarafından gözaltına alındı. Polis, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu yönünde çalışmalarını sürdürüyor.

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    Haberler Yaşam Sevgilisiyle tartışırken 5'inci kattan düşen trans birey öldü
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