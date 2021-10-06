Doktor Bülent Demircioğlu’dan kendinizi zinde hissedeceğiniz önemli tavsiyeler

Son zamanlarda artan hastalıklarla alakalı doktor Bülent Demircioğlu, çok önemli tavsiyelerde bulundu.

Doktor Bülent Demircioğlu; "Yaşamış olduğumuz hastalıklar aslında ruhumuzun duyulmadığı, anlaşılmadığı yerlerde ortaya çıkar ve hiçbiri tesadüfen bizi ziyaret etmez. Bir çocuğun anne teması yeterince doyurulmamışsa kakasını tutamayabilir, bunun örneklerini çok fazla gördük. Oradaki mesaj "Anne gel beni temizle, bana dokun, benimle ilgilen" mesajından başka bir şey değildir. Çok öfkeli otoriter bir insanın etrafındakileri korkutarak istediği işi yaptırmayı alışkanlık haline getirmesi, onun da bu konforu bırakmak istemeyeceği bir durum haline gelebilir. Bu öfkenin onun hayatındaki kazanımlarını görmeden çalışma yapılması işe yaramaz. Evren bizi sevgi, şefkat, zarafet, anlayış ışığıyla donatarak ana rahmine gönderdi, biz bu duyguları kaybettiğimiz her olayda hasta olduk. Bunların yerine öfke, korku, gerginlik, intikam gibi duyguları öğrendikçe daha sağlıksız bireyler haline geldik. Şamanlar der ki :"Sen ruhunu iyileştir beden zaten ona uyum sağlar." Bizler defalarca yaşamlar deneyimlemek üzere dünyaya geliyoruz. Dini inancınız belki böyle düşünmenize engel oluyordur ama yapılan regresyon çalışmalarında artık anlaşılmıştır ki; dünyaya defalarca geldik ve geleceğiz. Bu konuda herkesin inancına saygı duyuyorum ama bu gerçeği görmek isteyenlere regresyonla ilgili kitaplar okumalarını öneririm. Psikanalitik çalışmalar da bizi bu doğruya götüren örneklerle doludur." diye sözlerine devam etti.

Ayrıca Bülent Demircioğlu şunlara değindi; "Bizler bu bedenle, bu dünyada yaşamaya geldik ancak içimizdeki enerji daha önce bedenlenmişti ve bedenlenmeye devam edecek. Bizim tekamül yolculuğunu tamamlamak için dünyada deneyimlememiz gereken hayatları bir tanesinin içindeyiz. Deepak Chopra der ki: "Biz ruhu bedenin içinde sanırız, oysa beden ruhun içindedir" Çünkü ruh ölümsüzdür bedenin ömrü vardır. Ruhunuzu "Nefes" olarak düşünebilirsiniz. Bedeninize aldığınız nefes sizin ruhunuzdur ve bu bedende yaşamı nefesiniz sayesinde deneyimlersiniz. Son nefesinizi verdiğiniz anı bir sonraki deneyiminizde mutlaka taşırsınız ve bir regresyon seansına girerseniz o anı hatırlayabilirsiniz. Bu bilgi bize bedenimizdeki hastalıkların, kaydımızda tuttuğumuz mesajlar olduğunu gösterir. Bizler bazen aynı olayları tekrar tekrar yaşarız, başımıza gelenlerle ilgili şikayet eder dururuz. Bir gün külahı önümüze koyup "Neden bu durum sürekli benim başıma geliyor?" demeye başladığımız anda döngülerimiz değişebilir. Burada size olumlu düşünce gücünden bahsetmiyorum, kendimizi tanıma yolunda ilk adımlarımızı atabilmek için öncelikle bakış açımızı değiştirmeliyiz. Bunun çok kolay olduğunu söyleyemem çünkü yılların alışkanlıklarını, bakış açılarını, öğretilerini bir anda unutmak mümkün değildir. Ancak evren sizin bakış açınızı değiştirmenizi beklemez, bildiği kurallarla devam eder."