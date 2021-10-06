Elektrikli scooter kullanımında yeni düzenleme! İşte Ankara'daki kurallar

15 YAŞINDAN KÜÇÜKLER KULLANAMAYACAK

Alınan kararla araçların kullanımına ilişkin detaylar da belli oldu. Buna göre scooterları, 15 yaşından küçükler kullanamayacak ve azami hız 20 kilometre olacak. Araçlar sadece Ankara Büyükşehir Belediyesinin izin verdiği alanlara park edilebilecek.