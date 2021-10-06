Konya'da alkollü şahıslar hastanede ortalığı birbirine kattı! Polis ve bekçileri yaraladılar

Konya'nın Karapınar ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgayı ayırdıktan sonra şüphelileri hastaneye götüren polis ekipleri, zanlıların yakınlarınca saldırıya uğradı.

İddiaya göre, Hankapı Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanından çıkan 2 grup arasında tartışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Y.D, O.D. ve T.M. ile F.G, H.G. ve M.A.Ö'nün karıştığı kavgayı güçlükle ayırdı.

İki tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine kavgaya karışan şüpheliler, ekipler tarafından Karapınar Devlet Hastanesine götürüldü.

Alkollü olduğu belirlenen M.A.Ö, hastanedeki işlemleri sırasında taşkınlık yapıp, polis ekiplerine hakaret etti, sağlık çalışanlarına da zorluk çıkardı.