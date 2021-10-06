İstanbul'da 5 milyon 733 bin liralık Bitcoin'li dolandırıcılık! İranlı iş kadınının paralarını alıp yurt dışına kaçtı

PARALARI BİTCOİN HESABINA AKTARMIŞ

Şüpheli Farzad K. M. bir gün sonra yanında bir arkadaşıyla tekrar paraları bıraktıkları ofise gelerek, parayı kendisine aitmiş gibi gösterip 173 bin dolar ve 60 bin lirayı nakit, geri kalan tüm paranın ise Bitcoin hesabına aktarılmasını istedi.