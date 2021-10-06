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    • Yaşam
    • 06.10.2021 18:16
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    • 06.10.2021 18:18
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    İstanbul Beyazıt'ta ayakkabı imalathanesinde yangın!

    Son dakika haberleri... İstanbul Beyazıt'ta bulunan bir ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı. İş yerindeki bir çalışan dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken imalathanede hasar oluştu.

    Ayakkabı imalathanesinde yangın!

    İstanbul'da 5 katlı bir binanın en üst katında bulunan ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı.

    Yangın, saat 16.00 sıralarında Beyazıt Emin Sinan Mahallesi Emin Sinan Hamamı Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı binanın en üst katında bulunan ayakkabı imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında dumanlar yükseldi.

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İş yerindeki bir çalışan dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın sonucu iş yerinde hasar oluştu.

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