Valorant server çöktü mü? 5 Ekim Valorant bağlantı hatası sorunu nasıl çözülür? Valorant neden açılmıyor? Valorant destek...

VALORANT ÇÖKTÜ MÜ?

Daha önce Riot Games KAY/O'nun gelişini haber vermek amacıyla sunucularını birkaç saatliğine kapatmıştı. Fakat bu seferki sunucu sorunu bambaşka bir seviyede oldu. Dünya'nın her yerinden oyuna bağlanan tüm oyuncuların bağlantısı bir anda koptu. Oyuncuların bağlantısı kopmasına rağmen sesli olarak takım arkadaşlarıyla konuşmaya devam edebildiler. Bir anda tüm sunucuların devre dışı kalmasıyla Twitter'da bu olay 1. sırada gündeme oturdu.

Valorant'ta sunucu hataları zaman zaman devam ediyor.