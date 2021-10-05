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    • 05.10.2021 21:09
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    Valorant server çöktü mü? 5 Ekim Valorant bağlantı hatası sorunu nasıl çözülür? Valorant neden açılmıyor? Valorant destek...

    Oyunseverler tarafından Valorant hakkında araştırmalar akşam saatleri itibariyle hızlandı. Arama motorlarında, Valorant çöktü mü? Popüler oyunlardan birisi olan Valorant neden açılmıyor? Sorularına yanıt aranıyor. Valorant sunucuyla bağlantı kurulamıyor hatası alan oyuncular, Valorant neden açılmıyor sorusunun cevabını merak ediyor. Ülkemizde binlerce oyuncuya sahip olan Valoran’ta erişim sıkıntısı nedeniyle oyuncular tepkilerini sosyal medyada gösteriyor.

    takvim.com.tr
    Valorant server çöktü mü? 5 Ekim Valorant bağlantı hatası sorunu nasıl çözülür? Valorant neden açılmıyor? Valorant destek...

    Valorant çöktü mü? Valorant neden açılmıyor? Valorant sunucuyla bağlantı kurulamıyor hatası oyun severlerin merak ettiği konulardan birisi oldu. Ülkemizde büyük bir oyuncu kitlesine sahip olan Valorant'a erişim sıkıntısı yaşandığı belirtiliyor.

    VALORANT ÇÖKTÜ MÜ?

    Daha önce Riot Games KAY/O'nun gelişini haber vermek amacıyla sunucularını birkaç saatliğine kapatmıştı. Fakat bu seferki sunucu sorunu bambaşka bir seviyede oldu. Dünya'nın her yerinden oyuna bağlanan tüm oyuncuların bağlantısı bir anda koptu. Oyuncuların bağlantısı kopmasına rağmen sesli olarak takım arkadaşlarıyla konuşmaya devam edebildiler. Bir anda tüm sunucuların devre dışı kalmasıyla Twitter'da bu olay 1. sırada gündeme oturdu.

    Valorant'ta sunucu hataları zaman zaman devam ediyor.

    HATALAR HENÜZ DEVAM EDİYOR

    Şu an hala sunucular devre dışı durumda. VALORANT henüz Twitter'dan bir açıklama yapmadı. Sunucular devre dışı kaldığı anda eğer oyunda iseniz muhtemelen o oyun iptal edilecek ve puan kazanmayacak veya kaybetmeyeceksiniz.

        VALORANT NEDİR?

        Her şeyden önce Valorant'ın nasıl bir oyun olduğunu anlatmak istiyorum. Aslında oyunu kabaca şu şekilde özetlemek mümkün: %90 Counter-Strike,%10 Overwatch. Beşer kişilik iki takımın karşı karşıya geldiği maçlarda bir taraf savunma, diğer taraf saldırı rolünde. İki devrede toplam 25 tur üzerinden oynanan ve 13 tur kazananın zafere ulaştığı maçlar 30 saniyelik satın alma süreciyle başlıyor.

        Silah, zırh ve yetenek satın aldıktan sonra saldıran taraf "Spike" adı verilen cihazı hedef noktalara yerleştirmeye, savunan taraf buna engel olmaya çalışıyor. Maç formatı ve genel oyun mekanikleri açısından ağırlıklı olarak Counter-Strike'ın izinden giden oyuna Overwatch çeşnisi katan ise birbirinden farklı özelliklere sahip karakterler.
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