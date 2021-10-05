Valorant server çöktü mü? 5 Ekim Valorant bağlantı hatası sorunu nasıl çözülür? Valorant neden açılmıyor? Valorant destek...

Valorant çöktü mü? Valorant neden açılmıyor? Valorant sunucuyla bağlantı kurulamıyor hatası oyun severlerin merak ettiği konulardan birisi oldu. Ülkemizde büyük bir oyuncu kitlesine sahip olan Valorant'a erişim sıkıntısı yaşandığı belirtiliyor.
VALORANT ÇÖKTÜ MÜ?
Daha önce Riot Games KAY/O'nun gelişini haber vermek amacıyla sunucularını birkaç saatliğine kapatmıştı. Fakat bu seferki sunucu sorunu bambaşka bir seviyede oldu. Dünya'nın her yerinden oyuna bağlanan tüm oyuncuların bağlantısı bir anda koptu. Oyuncuların bağlantısı kopmasına rağmen sesli olarak takım arkadaşlarıyla konuşmaya devam edebildiler. Bir anda tüm sunucuların devre dışı kalmasıyla Twitter'da bu olay 1. sırada gündeme oturdu.
Valorant'ta sunucu hataları zaman zaman devam ediyor.
HATALAR HENÜZ DEVAM EDİYOR
Şu an hala sunucular devre dışı durumda. VALORANT henüz Twitter'dan bir açıklama yapmadı. Sunucular devre dışı kaldığı anda eğer oyunda iseniz muhtemelen o oyun iptal edilecek ve puan kazanmayacak veya kaybetmeyeceksiniz.