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    • Yaşam
    • 05.10.2021 19:27
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    • 05.10.2021 19:27
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    Adana'da cadde ortasında silahlı saldırı

    Adana'da aralarında husumet bulunan M.T. (40) ile H.E. (36), kentin en işlek caddesinde tabancalarla birbirlerine ateş açtı. Çevrede korku ve paniğe neden olan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hastanede tedaviye alındı.

    Adana’da cadde ortasında silahlı saldırı

    Olay, merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Şinasi Efendi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan M.T. ve H.E. cadde üzerinde karşılaştı.

    Tartışmaya başlayan ikili, üzerlerindeki silahları çıkartarak, çevredekilerin korku dolu bakışları arasında birbirlerine ateş açtı.

    M.T. bacağına, H.E. ise kasığına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılardan H.E. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, M.T. ise Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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