İskoç turistler ölümden döndü! 35 metrelik uçuruma yuvarlandılar





35 metrelik uçuruma yuvarlanan İskoç turistlerden Ross Alexander Chalmers kendi imkanı ile çıkarken, eşi Leanne Chalmers'i itfaiye ekipleri ip yardımı ile bulunduğu yerden çıkararak 112 ambulans ekiplerine teslim etti. Sürücü Ross Alexander Chalmers ve eşi Leanne Chalmers kazayı hafif yaralı olarak atlattı.