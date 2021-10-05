Bensu’nun katilinin cezası belli oldu: Kendi cezamı kendim veririm

"BEN KENDİ CEZAMI KENDİM VERİRDİM"

Duruşma sırasında söz hakkı verilen sanık Emre S., "Ben Esma ile hiçbir zaman yalnız kalmadım. Ben tır şoförüydüm evlenmeden öncede Sakarya'da yoktum. Evlendikten sonra da Sakarya'da yoktum. Sakarya'da olmayan biri nasıl bu şekilde bir zarar verebilir? Ben böyle bir şey yapmadım. İnsan suçsuzluğu için ağlar mı? Eğer böyle bir şey yapmış olsaydım şuan beni yargılayamazdınız, ben kendi cezamı kendim verirdim. Sizlerin vicdanına güveniyorum beraatımı istiyorum" dedi.

Taraf avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, sanığın "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılması kararını verdi. Mahkeme heyeti, anne F.K. hakkında ise "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararını verdi.



