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    • Yaşam
    • 05.10.2021 19:07
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    • 05.10.2021 19:09
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    Bensu’nun katilinin cezası belli oldu: Kendi cezamı kendim veririm

    Muğla’nın Milas ilçesinde Bensu Narlı’yı av tüfeği ile öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırılırken, sanığa yardım ettiği iddia edilen arkadaşına ise 11 yıl hapis cezası verildi. Sanık mahkemede, "Sakarya'da olmayan biri nasıl bu şekilde bir zarar verebilir? Ben böyle bir şey yapmadım. İnsan suçsuzluğu için ağlar mı? Eğer böyle bir şey yapmış olsaydım şuan beni yargılayamazdınız, ben kendi cezamı kendim verirdim. Sizlerin vicdanına güveniyorum beraatımı istiyorum" dedi.

    Bensu’nun katilinin cezası belli oldu: Kendi cezamı kendim veririm

    Olay, geçen 12 Mart günü Milas'ın Aydınlıkevler Mahallesi Tanyeri Sokak'ta meydana geldi. Akşam saatlerinde 23 yaşındaki Bensu Narlı arkadaşı ile oturduğu sırada eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen 25 yaşındaki Serhat Kantaş, eve gelip kapıyı çaldı.

    TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

    Kapıyı açan Bensu Narlı ile Serhat Kantaş, konuşmaya başladı. Kısa süre sonra Bensu'dan su isteyen Serhat Kantaş, Bensu su almaya gidince yanında getirdiği ve kapının yan tarafına sakladığı tüfeği çıkardı. Kantaş, Bensu'yu geri döndüğünde tüfekle göğsünden vurdu. Evde bulunan Narlı'nın arkadaşı silah sesini duyunca kapının olduğu yere koştu. Arkadaşını kanlar içinde yerde görünce sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Bensu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.



    Olayın ardından kayıplara karışan katil zanlısı Serhat Kantaş ile Kantaş'a yardım ve yataklık ettiği iddia edilen Emircan D. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Bensu Narlı ise Milas'ın Güllük Mahallesi'nde toprağa verildi.

        Olayla ilgili karar duruşması Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Serkan Kantaş ile Kantaş'a yardım ve yataklık ettiği iddia edilen arkadaşı Emircan D. SEGBİS aracılığı ile katıldı. Mahkeme heyeti katil zanlısı Serkan Kantaş'a kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi. Emircan D.'ye ise 11 yıl hapis cezası verilirken bu cezada indirim hükümlerinin uygulanacağı kaydedildi.

        "BEN KENDİ CEZAMI KENDİM VERİRDİM"
        Duruşma sırasında söz hakkı verilen sanık Emre S., "Ben Esma ile hiçbir zaman yalnız kalmadım. Ben tır şoförüydüm evlenmeden öncede Sakarya'da yoktum. Evlendikten sonra da Sakarya'da yoktum. Sakarya'da olmayan biri nasıl bu şekilde bir zarar verebilir? Ben böyle bir şey yapmadım. İnsan suçsuzluğu için ağlar mı? Eğer böyle bir şey yapmış olsaydım şuan beni yargılayamazdınız, ben kendi cezamı kendim verirdim. Sizlerin vicdanına güveniyorum beraatımı istiyorum" dedi.

        Taraf avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, sanığın "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılması kararını verdi. Mahkeme heyeti, anne F.K. hakkında ise "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararını verdi.
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