Antalya'da pitbull dehşet saçtı! Köpeği parçalayarak öldürdü

Antalya'da yaşayan Berrak İpek Tatbul, 'Kuzu' adını verdiği köpeğini önceki gece parka çıkardı. Bu sırada Tatbul'un köpeğine S.T. isimli kadının tasmasız gezdirdiği Pitbull cinsi köpek saldırdı. Karnından ağır yaralanan köpek hemen veterinere kaldırıldı. Ancak vücudu paramparça olan sevimli hayvan kurtarılamadı. Tatbul, S.T.'den şikayetçi olup dava açtı. Sosyal medya hesabından köpeğinin ölüm haberini duyuran Tatbul, şu ifadeleri kullandı:



'8 YIL BOYUNCA AİLEM OLDUN'

"Sevgili dostum Kuzu... Sana nasıl veda edilir bilmiyorum. Şu hayatta maaşımla aldığım en güzel şey senin mamandı. 8 yıl boyunca benim ailem oldun. Yanımdan hiç ayrılmadın. Olay günü evden 5 dakika geç çıksaydık seni kaybetmeyecektim. Beni bırakma diye ağladığım ilk varlık sen oldun. O sevimli patin hep elimde olacak."

SATIŞI YASAK...

Hayvanların Korunması Kanunu ile Pitbull gibi tehlikeli hayvanların sahiplenilmesi, üretilmesi ve satışı yasaklandı. Uymayanlara 11 bin TL para cezası uygulanıyor. Ancak yasaklara rağmen internet üzerinden Pitbull satışı yapılıyor.