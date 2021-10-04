Bitki çayının tadı kaçtı

Hava sıcaklıklarının düşmesi bitki çaylarına talebi artırdı. Bu ilgi fiyatlara da yansıdı. Gaziantep'te esnaflık yapan Sedat Akbayram, sonbaharla birlikte satışların arttığını, vücut direncini yükseltmek isteyenlerin ıhlamur, zencefil, hatmi çiçeği, zahter ve tarçına ilgi gösterdiğini belirtti.

Taleple fiyatların yükseldiğini anlatan Akbayram, "Daha önce ıhlamurun kilosunu 100 liradan satıyorduk ama şu anda 250-300 liraya yükseldi. Yapraklı ıhlamur 50 liraydı, şu anda kilogram fiyatı 200 lirayı buldu. Zencefilin kilosu 30 liradan 70 liraya çıktı" dedi.