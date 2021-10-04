Koronavirüs 20 aylık Ayla bebeğin sonu oldu (Yurttan haberler)

Batman'da öğretmen Fatma Acar, 20 aylık kızı Betül Ayla Acar ile birlikte Coronavirüs'e yakalandı. Acar virüsü yenmeyi başarırken, kızının durumu ağırlaştı. Entübe edilen Betül Ayla, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastane morgundan cansız bedeni alınan küçük kız, Asri Mezarlık'ta son yolculuğuna uğurlandı. Ayrıca Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Covid-19 teşhisi konulan iki bebeğin daha tedavisinin sürdüğü açıklandı...