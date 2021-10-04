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    Koronavirüs 20 aylık Ayla bebeğin sonu oldu (Yurttan haberler)

    Batman'da öğretmen Fatma Acar'ın 20 aylık kızı Betül Ayla Acar, koronavirüse yenik düştü. İşte haberin detayları ve 4 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz yurttan ve dünyadan haberler...

    Covid Ayla bebeği aldı

    Batman'da öğretmen Fatma Acar, 20 aylık kızı Betül Ayla Acar ile birlikte Coronavirüs'e yakalandı. Acar virüsü yenmeyi başarırken, kızının durumu ağırlaştı. Entübe edilen Betül Ayla, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastane morgundan cansız bedeni alınan küçük kız, Asri Mezarlık'ta son yolculuğuna uğurlandı. Ayrıca Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Covid-19 teşhisi konulan iki bebeğin daha tedavisinin sürdüğü açıklandı...


    NOKTA ATIŞI!
    İstanbul     Kadıköy'de kozmetik mağazasının mama reyonunu mesken tutan Nokta isimli kedi, kendine yiyecek aldırabilmek için kılıktan kılığa giriyor. Kimi zaman sakat taklidi, kimi zaman da baygınlık numarası yapıyor. Nokta'yı görenler mama almadan geçemiyor. Sevimli pati, bu şekilde kendine hergün 10 pakete yakın mama aldırıyor. (Bulut YAMANDAĞ)

    GARGARA DEĞİL GERÇEK!
    Bursa'da avukat Muhammet Şamil Gürcü, cacık yedikten sonra bakım suyuyla ağzını çalkaladı. Otomobil kullandı. Trafik uygulama noktasında yapılan kontrolde ise 1.03 promil alkollü çıktı. Ehliyetine 6 aylığına el konulan Gürcü, kan testi yaptırdıktan sonra yaptığı itirazla ehliyetini geri aldı. Gürcü konuyla ilgili, "Alkol bazlı ağız suyu sebebiyle alkollü çıkabiliyorsunuz. Haklılığımı ispat edip ehliyetimi geri almış oldum" dedi.

    ÖLDÜRDÜ KAÇAMADI
    İstanbul Küçükçekmece'de 23 yaşındaki Muhammed M., kardeşiyle konuşmasını istemediği Yalçın Ariç'i (30) sopayla döve döve öldürdü. Ariç'in cesedi saatler sonra evsizler tarafından boş bir arazide bulundu. İhbarın ardından inceleme başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, hem Muhammed M.'yi hem de kardeşi Ali M.'yi gözaltına aldı.

        MİCRON!
        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yine haddini aştı! Cezayir üzerinden Türkiye'yi hedef aldı! Macron, Cezayir'i "Fransa'ya kin beslemekle" suçladı! "Cezayir Fransız sömürgeciliği sayesinde ulus oldu, Cezayir'i önce Türkiye sömürdü" şeklinde skandal açıklamalar yaptı. Bunun üzerine Cezayir, dün Paris'teki büyükelçisini "istişarelerde bulunmak üzere" geri çağırdı. Hava sahasını da Fransız uçaklarına kapattı!



        MAGANDA KLASİĞİ
        Osmaniye'de, Cennet Erdoğan (26) ve nişanlısı Mehmet Özdemircioğlu (27), katıldıkları düğünde havaya ateş etmek isteyen Muhtar Emre Ozan Güvel'in tartışma sırasında yere düşen tabancasından çıkan kurşunla yaralandı. Cennet Erdoğan ayakta tedavi edilirken, Mehmet Özdemircioğlu, ameliyat için Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili, Muhtar Emre Ozan Güvel gözaltına alındı.



        OYUN BİTTİ!
        Twitter, bir takım hesaplardan pedofili içerikli paylaşımlar ve çocuklara yönelik istismar içerikli yazışmalar yapıldığını tespit etti. Söz konusu hesapların oyuncu Fatih Göksel Aydoğduoğlu'na ait olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan oyuncunun dijital materyallerinde birçok çocuğa yönelik istismar videoları ele geçirildi.



            ÇARŞIDA DEHŞET
            Adana'da 32 yaşındaki Eren Teyyare'nin kuru yemiş dükkanına gelen 2 kişi dehşet saçtı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, şahıslardan biri pompalı tüfekle ateş açtı. Teyyare olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan şüpheliler aranıyor. Olay, saat 16.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İbo Osman Caddesi'nde kuru yemiş dükkanı işleten Eren Teyyare'nin yanına husumetlisi olduğu ileri sürülen motosikletli iki kişi, geldi. Çıkan kavgada şüphelilerden biri Teyyare ölürken saldırganlar kaçtı.

            ÖLDÜREN BOYNUZ
            Kastamonu İnebolu'da Mustafa Esen (65), tarlaya otlatmaya götürdüğü dananın saldırısına uğradı. Boynuz darbeleriyle ağır yaralanan Esen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

            TIRTIL ALARMI
            Düzce'de 'Amerikan beyaz kelebeği'nin tırtılları, evleri sardı. Vatandaş, "İlaçlayın" çağrısı yaptı.

            CORONA KRİTERİ
            Sağlık Bakanlığı, açıkladı: Temaslı ilköğretim öğrencileri semptom yoksa 5. gün test verecek. Negatif çıkarsa okula devam edecek.
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            Haberler Yaşam Koronavirüs 20 aylık Ayla bebeğin sonu oldu (Yurttan haberler)
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