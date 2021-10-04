Koronavirüs 20 aylık Ayla bebeğin sonu oldu (Yurttan haberler)

Batman'da öğretmen Fatma Acar, 20 aylık kızı Betül Ayla Acar ile birlikte Coronavirüs'e yakalandı. Acar virüsü yenmeyi başarırken, kızının durumu ağırlaştı. Entübe edilen Betül Ayla, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastane morgundan cansız bedeni alınan küçük kız, Asri Mezarlık'ta son yolculuğuna uğurlandı. Ayrıca Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Covid-19 teşhisi konulan iki bebeğin daha tedavisinin sürdüğü açıklandı...
NOKTA ATIŞI!
İstanbul Kadıköy'de kozmetik mağazasının mama reyonunu mesken tutan Nokta isimli kedi, kendine yiyecek aldırabilmek için kılıktan kılığa giriyor. Kimi zaman sakat taklidi, kimi zaman da baygınlık numarası yapıyor. Nokta'yı görenler mama almadan geçemiyor. Sevimli pati, bu şekilde kendine hergün 10 pakete yakın mama aldırıyor. (Bulut YAMANDAĞ)
GARGARA DEĞİL GERÇEK!
Bursa'da avukat Muhammet Şamil Gürcü, cacık yedikten sonra bakım suyuyla ağzını çalkaladı. Otomobil kullandı. Trafik uygulama noktasında yapılan kontrolde ise 1.03 promil alkollü çıktı. Ehliyetine 6 aylığına el konulan Gürcü, kan testi yaptırdıktan sonra yaptığı itirazla ehliyetini geri aldı. Gürcü konuyla ilgili, "Alkol bazlı ağız suyu sebebiyle alkollü çıkabiliyorsunuz. Haklılığımı ispat edip ehliyetimi geri almış oldum" dedi.
ÖLDÜRDÜ KAÇAMADI
İstanbul Küçükçekmece'de 23 yaşındaki Muhammed M., kardeşiyle konuşmasını istemediği Yalçın Ariç'i (30) sopayla döve döve öldürdü. Ariç'in cesedi saatler sonra evsizler tarafından boş bir arazide bulundu. İhbarın ardından inceleme başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, hem Muhammed M.'yi hem de kardeşi Ali M.'yi gözaltına aldı.