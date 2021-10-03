Yargıtay'dan emsal karar! Kendisinden 47 yaş büyük biriyle evlenip boşanan kadını tazminata mahkum etti

Tapu müdürlüğü yazısıyla verilen beyanın doğru olmadığının ortaya çıktığı belirtilen kararda, kadının tanıklara çocuklarının geleceği ve ev için evlendiğini söylediği, taraflar arasındaki yaş farkının da 47 olduğu göz önüne alındığında kadına yüklenen "Maddi çıkar amacıyla evlenme" ve "Evlilik birliğini devam ettirme gibi bir amacın bulunmamasına" ilişkin kusurlu davranışların dosya kapsamından sabit olduğu aktarıldı.