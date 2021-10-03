Türkiye'de bir ilk! Organize sanayi bölgesine muz serası kuruldu

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Türkiye'de bulunan OSB'ler arasında bir ilke imza attı. OSB'nin yeşil alanının kamyonlarla çekilen topraklarla doldurulması sonucu 20 bin metrekare alana 19 bin metrekaresi kapalı olmak üzere son teknolojinin kullanıldığı muz serası kuruldu.