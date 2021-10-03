Türkiye'de bir ilk! Organize sanayi bölgesine muz serası kuruldu

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Türkiye'de bulunan OSB'ler arasında bir ilke imza attı. OSB'nin yeşil alanının kamyonlarla çekilen topraklarla doldurulması sonucu 20 bin metrekare alana 19 bin metrekaresi kapalı olmak üzere son teknolojinin kullanıldığı muz serası kuruldu.
4 bin 600 adet muz fidanının dikildiği serada 2022 yılının Eylül ayında ilk hasadın yapılması planlandı. Muz serasındaki çalışmaları yerinde incelemek için ziyaret gerçekleştiren Vali Erdinç Yılmaz, OSB Müdürü Musa Gönül'den sera hakkında bilgiler aldı.
Sera hakkında bilgi veren Gönül, "20 bin metrekarelik bölgede 19 bin metrekarelik kapalı alanda muz serası kurduk. Seraya 4 bin 600 muz fidanı diktik. 2022 yılının Eylül ayında ilk ürünün alınmasını hedefliyoruz. Ürünlerin pazarı da hazır durumdadır" dedi.